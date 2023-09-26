Не лише естетична складова: як зробити укоси на вікна

Пластикові вікна вже стали невіддільним елементом нових будинків та сучасних ремонтів. Вони мають ряд переваг, зокрема шумоізоляція та збереження тепла.
Є люди, які самі встановлюють пластикові вікна під час ремонту, це досить складний, але реальний процес. Важливо не лише встановити вікна, а й зробити укоси.
Укоси на вікнах це не лише про красу та приємний зовнішній вигляд, вони відповідають за захист від вогкості, дають додаткову теплоізоляцію, а ще частково ізолюють шум.
Крім цього, укоси зберігають цілісність вікон. Адже при встановленні пластикових вікон залишаються шви, через які може проникати волога. При тривалому впливі вогкості на краї рами або монтажну піну пластикові вікна можуть руйнуватися і втрачати свої функціональні властивості.
Укоси на вікна поділяються на два види за типом установки:
Одними з найпопулярніших матеріалів, з яких роблять укоси, є гіпсокартон та пластик.
Перед тим, як почати робити укоси з гіпсокартону, треба провести підготовчі роботи. Для цього потрібно:
Щоб закріпити лист гіпсокартону на віконний отвір, потрібно пройти кілька етапів:
Для пластикових укосів також потрібно провести свою підготовку. Вона виглядає так само як і монтаж укосу з гіпсокартону. Щоб встановити укоси із пластику, потрібно:
Якщо в тебе в оселі дерев’яні вікна, їх краще утеплити на зиму, щоб вони зберігали тепло. Раніше ми розповідали, як утеплити дерев’яні вікна.
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