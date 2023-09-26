Не лише естетична складова: як зробити укоси на вікна

Пластикові вікна вже стали невіддільним елементом нових будинків та сучасних ремонтів. Вони мають ряд переваг, зокрема шумоізоляція та збереження тепла.

Є люди, які самі встановлюють пластикові вікна під час ремонту, це досить складний, але реальний процес. Важливо не лише встановити вікна, а й зробити укоси.

Навіщо потрібні укоси на вікнах

Укоси на вікнах це не лише про красу та приємний зовнішній вигляд, вони відповідають за захист від вогкості, дають додаткову теплоізоляцію, а ще частково ізолюють шум.

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Крім цього, укоси зберігають цілісність вікон. Адже при встановленні пластикових вікон залишаються шви, через які може проникати волога. При тривалому впливі вогкості на краї рами або монтажну піну пластикові вікна можуть руйнуватися і втрачати свої функціональні властивості.

Які бувають укоси на вікна

Укоси на вікна поділяються на два види за типом установки:

зовнішні — вони робляться стійкими до вологи, ультрафіолету та морозів і встановлюються на зовнішній частині вікна;

внутрішні — це віконний отвір у приміщенні, робиться акцент на тепло-і шумоізолюючі властивості.

Одними з найпопулярніших матеріалів, з яких роблять укоси, є гіпсокартон та пластик.

Як зробити укоси з гіпсокартону

Перед тим, як почати робити укоси з гіпсокартону, треба провести підготовчі роботи. Для цього потрібно:

очистити поверхню від зайвого сміття;

провести теплоізоляцію приміщення, щоб не було конденсату, що зіпсує гіпсокартонний лист;

заміряти та розкроїти листи під потрібні вам розміри.

Щоб закріпити лист гіпсокартону на віконний отвір, потрібно пройти кілька етапів:

закріпити гіпсокартон по периметру закріплюється шурупами. Найскладніша частина припадає на верхню частину вікна. Потрібно акуратно тримати аркуш, щоб він не переломився при закріпленні; між листами можуть утворюватися щілини, їх потрібно закласти мінеральною ватою; далі потрібно встановити перфоровані куточки; зашпаклювати куточки та капелюшки саморізів; зашліфувати шпаклівку наждачним папером; заґрунтувати та пофарбувати віконний укіс.

Як зробити укоси із пластику

Для пластикових укосів також потрібно провести свою підготовку. Вона виглядає так само як і монтаж укосу з гіпсокартону. Щоб встановити укоси із пластику, потрібно:

спочатку встановити напрямну рейку. Можна вибрати таку, яка відповідатиме пластиковому профілю за розмірами, структурою та відтінком; потім на рейку вмонтувати стартовий профіль, після цього на нього встановлюється пластиковий укіс; під укіс можна закласти шар утеплювача; щоб укіс був надійнішим, його зовнішню частину закріплюють за допомогою саморізів; щоб приховати шурупи, можна закріпити на них спеціальні заглушки.

Якщо в тебе в оселі дерев’яні вікна, їх краще утеплити на зиму, щоб вони зберігали тепло. Раніше ми розповідали, як утеплити дерев’яні вікна.

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