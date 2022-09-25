Ни одной щели и сквозняка — как утеплить деревянные окна на зиму

Зима обещает быть холодной, поэтому нужно заранее к ней подготовиться. Мы уже ощущаем осенние холода и укутываемся во множество теплых вещей. Также нужно позаботиться и о своем доме, чтобы он хранил тепло и не пропускал холод.

Мы расскажем, как утеплить деревянные окна, ведь они пропускают много холодного воздуха.

Чем утеплить деревянные окна

Несмотря на большую популярность пластиковых окон, многие люди предпочитают деревянные. Это экологично и иногда очень удачно вписывается в интерьер.

А иногда нет финансовой возможности заменить старые деревянные окна на новые пластиковые. Тогда их нужно утеплить, сделать это можно с помощью:

бумаги;

ваты;

поролона;

резиновых или полимерных уплотнителей;

монтажной пены;

герметика акрилового/силиконового;

жесткого или мягкого утеплителя;

парафина;

алебастра.

Прежде чем приступить к утеплению окон, их необходимо тщательно помыть и обезжирить. Это поможет лучше их утеплить, материалы не будут отставать.

Как утеплить деревянные окна с помощью бумаги

Утепление деревянных окон с помощью бумаги является самым простым и дешевым способом. Возможно, наши читатели с этим сталкивались, когда в школе просили помочь утеплить окна.

Для этого способа нужно скрученными полосами бумаги заткнуть все щели в оконных рамах. Затем поверх них наклеить полоски бумаги.

У этого метода есть один большой недостаток — демонтаж. Часто, когда приходится отклеивать бумагу, полоски отрываются вместе с краской и приходится обновлять цвет оконной рамы.

Термопленка для окон — “третье стекло”

Нужно не только заклеивать щели, но утеплять и само стекло. Для этого есть специальная термопленка.

Наклеить ее можно с чьей-то помощью:

Вымыть и обезжирить всю конструкцию окна, рамы и стекла тоже. Закрыть щели, которые могли образоваться в затворах. По периметру всей рамы наклеить скотч. Под нижний штапик нужно положить силикагель или любой другой наполнитель, поглощающий влагу. Это делается для того, чтобы не было конденсата. Термопленку разложить на столе. Если у нее несколько слоев, нужно заранее их поделить. Отмерить нужную ширину и длину материала, сделав запас 1,5-2 см. Приложить пленку к верхней части рамы и приклеить на скотч. Зафиксировать нижнюю часть пленки.

Весной пленку можно снять или оставить, если у тебя есть кондиционер. Тогда она будет удерживать холод в помещении.

Как утеплить деревянные окна парафином

Этот метод применяют, если деревянные окна продуваются ветром. Щели в таком случае замазывают парафином для окон. Его нужно растопить и нанести на оконные рамы.

Метод очень эффективен и хорошо сохраняет тепло, однако он очень трудоемок.

Утепление деревянных окон по шведской технологии

Главным минусом утепления деревянных окон является то, что их нельзя открывать. Шведская технология утепления окон позволяет это делать.

Для этого способа понадобится уплотнитель трубчатый и прозрачный силиконовый герметик. Герметик используют, чтобы заложить щели в области откосов или там, где стекло примыкает к раме.

Для начала нужно проверить исправность всех оконных механизмов (петли, замки, шпингалеты) и отремонтировать их. Далее работа выполняется после подготовки паза под резиновый уплотнитель. Его нужно делать по периметру створки под углом 45°. Важно сразу удалить стружку и дополнительно зачистить.

Затем внутрь кладем уплотнитель. Вместе с монтажом силиконового материала по периметру створки наносят герметик на участки соединения дерева и стекла.

Там, где установлены петли, уплотнитель не следует прокладывать. После укладки уплотнителя створку вернуть на место.

На первый взгляд, этот способ кажется простым, однако лучше обратиться к профессионалам, чтобы ничего не упустить и не сделать хуже.

Однако одним утеплением окон не согреешься. Раньше мы рассказывали, как выбрать обогреватель.

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