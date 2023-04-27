Будто солнце в волосах! Как сделать венок из одуванчиков в домашних условиях: пошаговая инструкция

Совсем не за горами — лето, а это значит, что цветы уже тянутся к солнцу, привлекая к себе наше внимание. Уже сейчас в парке, в лесу и на поляне можно встретить множество желтых одуванчиков, которые радуют глаза прохожих.
Многие в детстве делали венки из одуванчиков или плели из них косички. Если ты тоже хочешь попробовать это сделать, читай инструкцию о том, как сделать венок из одуванчиков — в материале.
Для плетения венков лучше выбрать одуванчики с толстыми стеблями и крупными шляпками. Иначе твой аксессуар быстро развалится и потеряет внешний вид.
При этом диаметр головы можно не измерять. Просто примерь венок на голову по мере добавления новых цветов.
При этом диаметр головы можно не измерять. Просто примерь венок на голову по мере добавления новых цветов.
Для надежности его лучше зафиксировать с помощью проволоки или шпилек.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Natalia Prutchikova (@natusenchik)
Допис, поширений Natalia Prutchikova (@natusenchik)
Венок попышнее получится в том случае, если ты будешь заплетать одуванчиков косичкой. Это довольно просто, однако почему-то далеко не все знают об этом способе:
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