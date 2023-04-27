Будто солнце в волосах! Как сделать венок из одуванчиков в домашних условиях: пошаговая инструкция

Совсем не за горами — лето, а это значит, что цветы уже тянутся к солнцу, привлекая к себе наше внимание. Уже сейчас в парке, в лесу и на поляне можно встретить множество желтых одуванчиков, которые радуют глаза прохожих.

Многие в детстве делали венки из одуванчиков или плели из них косички. Если ты тоже хочешь попробовать это сделать, читай инструкцию о том, как сделать венок из одуванчиков — в материале.

Какие цветы выбирать для веночка из одуванчиков

Для плетения венков лучше выбрать одуванчики с толстыми стеблями и крупными шляпками. Иначе твой аксессуар быстро развалится и потеряет внешний вид.

При этом диаметр головы можно не измерять. Просто примерь венок на голову по мере добавления новых цветов.

Для надежности его лучше зафиксировать с помощью проволоки или шпилек.

Как сделать венок из одуванчиков: классический способ

Возьми два цветка и перекрести их стебли. Затем перекинь один стебель через другой, сформировав подобие петли. Придерживай конструкцию пальцем правой руки. Переплетенные одуванчики, которые служат основанием венка, всегда должны быть слева, если ты не левша. Сверху положи третий одуванчик, как можно ближе придвинув его шляпку к первым двум цветкам. Сделай еще одну петлю. Продолжай плести венок из одуванчиков, соединяя цветки снова и снова. Старайся, чтобы все шляпки находились на одном уровне, а ножки переплетались на одной и той же линии. Когда сделаешь нужную длину, соедини концы венка между собой и оберни их еще одним одуванчиком. Для надежности это место лучше перевязать травинкой или нитью. Лишние стебли аккуратно подрежь или оборви.

Как сделать венок из одуванчиков, чтобы он был пышным

Венок попышнее получится в том случае, если ты будешь заплетать одуванчиков косичкой. Это довольно просто, однако почему-то далеко не все знают об этом способе:

Возьми три цветка и сложи их крест-накрест, будто ты заплетаешь косу на волосах. Потом представь, что ты делаешь косу с набором, добавляя боковые пряди. Ими в данном случае выступают дополнительные цветы. Добавляй по одному одуванчику с каждой стороны венка. Все стебли должны выглядеть, как настоящая коса. Чтобы их закрепить, в самом конце перевяжи венок леской или ниткой.

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