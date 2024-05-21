Как узнать пароль от Wi-Fi на телефоне: подробно для Android и iPhone

Случается, ты забыл (-а) логин и пароль к собственному Wi-Fi и не можешь подключить к нему телефон. Это ограничивает доступ к сети, и хочется как можно быстрее решить проблему. Как узнать пароль от Wi-Fi на Android и iPhone, не тратя лишних нервов и времени на поиски — расскажем в этой статье.

Как узнать пароль от Wi-Fi на Android

Если ты пользуешься телефоном на базе ОС Android, узнать пароль от Wi-Fi ты можешь одним из двух способов:

Первый способ поиска пароля от Wi-Fi на Android

Зайди в папку data — misc — Wi-Fi — текстовый файл wpa_supplicant.conf. В этом файле отображается список паролей, которые уже были использованы для подключения роутера.

Но здесь есть нюанс: доступ к этому файлу не на всех версиях Android. Иногда можно получить оттуда только после подключения телефона к компьютеру.

Второй способ, как найти пароль от Wi-Fi на Android

Загрузи бесплатное приложение WiFi Key Recovery с Play Market. Предоставь этой программе доступ суперпользователя. Тебе откроется список Wi-Fi точек, к которым подключался телефон со всеми паролями. Найди свою точку и скопируй пароль.

Как определить пароль от Wi-Fi на iPhone

На более “свежих” моделях iPhone (начиная с версии iOS 16) узнать пароль от вай-фая достаточно легко. Для этого нужно:

Зайди в Настройки телефона. Открой вкладку Wi-Fi. Нажми на название сети, которой ты пользуешься. Найди в Свойствах функцию Пароль и нажать на нее. Авторизуйся с помощью Touch ID, Face ID или пароля. Запомни пароль или скопируй его – как тебе удобнее.

А вот с предыдущими версиями iPhone не все так просто. Они еще не имели такой полезной функции, так что придется искать другой способ узнать пароль.

Пользователи iPhone с системой iOS 15 и более ранних версий могут узнать пароль с помощью кода маршрутизатора.

Этот способ подойдет только в том случае, если ты не вносил (-а) изменения в стандартные данные авторизации в админ-панели управления роутером.

Как действовать

Зайди в Центр управления и коснись значка Wi-Fi. Нажмите букву “i” (информация) напротив своего подключения. Нажми на строку Роутер и скопируй URL. Вставь этот адрес в браузер и перейди по ссылке. Появится окно ввода логина и пароля. Набери в обоих полях admin, таким образом попав в настройку роутера. Найдите вкладку с названием Wi-Fi-соединения. Открой информацию о сети Wi-Fi, где будет поле с ее названием и паролем от нее.

Также ты можешь воспользоваться приложением Qrafter из App Store. Он позволяет поделиться логином и паролем с другими смартфонами с помощью QR-кода.

Но этот вариант подойдет, только если ты раньше прописал (-а) в приложении логин и пароль от своей сети.

Раньше м рассказывали, как пользоваться домашним Wi-Fi без света.

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