Как узнать пароль от Wi-Fi на телефоне: подробно для Android и iPhone

Случается, ты забыл (-а) логин и пароль к собственному Wi-Fi и не можешь подключить к нему телефон. Это ограничивает доступ к сети, и хочется как можно быстрее решить проблему. Как узнать пароль от Wi-Fi на Android и iPhone, не тратя лишних нервов и времени на поиски — расскажем в этой статье.
Если ты пользуешься телефоном на базе ОС Android, узнать пароль от Wi-Fi ты можешь одним из двух способов:
Первый способ поиска пароля от Wi-Fi на Android
Но здесь есть нюанс: доступ к этому файлу не на всех версиях Android. Иногда можно получить оттуда только после подключения телефона к компьютеру.
Второй способ, как найти пароль от Wi-Fi на Android
На более “свежих” моделях iPhone (начиная с версии iOS 16) узнать пароль от вай-фая достаточно легко. Для этого нужно:
А вот с предыдущими версиями iPhone не все так просто. Они еще не имели такой полезной функции, так что придется искать другой способ узнать пароль.
Пользователи iPhone с системой iOS 15 и более ранних версий могут узнать пароль с помощью кода маршрутизатора.
Пользователи iPhone с системой iOS 15 и более ранних версий могут узнать пароль с помощью кода маршрутизатора.
Этот способ подойдет только в том случае, если ты не вносил (-а) изменения в стандартные данные авторизации в админ-панели управления роутером.
Как действовать
Также ты можешь воспользоваться приложением Qrafter из App Store. Он позволяет поделиться логином и паролем с другими смартфонами с помощью QR-кода.
Но этот вариант подойдет, только если ты раньше прописал (-а) в приложении логин и пароль от своей сети.
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