Як дізнатися пароль від Wi-Fi на телефоні: детально для Android та iPhone

Як дізнатися пароль від Wi-Fi на Android

Трапляються випадки, коли ти забув (-ла) логін та пароль до власного Wi-Fi й не можеш під’єднати до нього телефон. Це гальмує вхід в мережу і хочеться якнайшвидше розв’язати проблему. Як саме дізнатися пароль від Wi-Fi на Android та iPhone, не витрачаючи зайвих нервів та часу на пошуки — розкажемо в цій статті.

Якщо ти користуєшся телефоном на базі ОС Android, дізнатися пароль від Wi-Fi ти можеш одним з двох способів:

Перший спосіб пошуку пароля від Wi-Fi на Android

Зайди в папку data — misc — Wi-Fi — текстовий файл wpa_supplicant.conf. У цьому файлі з’явиться список паролів, які вже були використані для підключення роутера.

Але тут є нюанс: доступ до цього файлу є не на всіх версіях Android. Інколи отримати інформацію звідти можна лише після підключення телефону до комп’ютера.

Другий спосіб, як знайти пароль від Wi-Fi на Android

Завантаж безплатний застосунок WiFi Key Recovery з Play Market. Надай цій програмі доступ суперкористувача. Тобі відкриється список Wi-Fi точок, до яких підключався телефон з усіма паролями. Знайди свою точку і скопіюй пароль.

Як визначити пароль від Wi-Fi на iPhone

На більш “свіжих” моделях iPhone (починаючи з версії iOS 16) дізнатися пароль досить легко. Для цього потрібно:

Зайди в Налаштування телефона. Відкрий вкладку Wi-Fi. Натисни назву мережі, якій ти користуєшся. Знайди у Властивостях функцію Пароль та натиснути на неї. Авторизуйся за допомогою Touch ID, Face ID або пароля. Запам’ятай пароль або скопіюй його — як тобі зручніше.

А от з попередніми версіями iPhone не все так просто. Вони ще не мали такої корисної функції, тож доведеться шукати інший спосіб дізнатися пароль.

Користувачі смартфонів iPhone із системою iOS 15 і більш ранніх версій можуть дізнатися пароль за допомогою коду маршрутизатора.

Цей спосіб підійде лише у тому випадку, якщо ти не вносив (-ла) зміни в стандартні дані авторизації в адмін-панелі керування роутером.

Як діяти