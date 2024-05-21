Як дізнатися пароль від Wi-Fi на телефоні: детально для Android та iPhone

Трапляються випадки, коли ти забув (-ла) логін та пароль до власного Wi-Fi й не можеш під’єднати до нього телефон. Це гальмує вхід в мережу і хочеться якнайшвидше розв’язати проблему. Як саме дізнатися пароль від Wi-Fi на Android та iPhone, не витрачаючи зайвих нервів та часу на пошуки — розкажемо в цій статті.
Якщо ти користуєшся телефоном на базі ОС Android, дізнатися пароль від Wi-Fi ти можеш одним з двох способів:
Перший спосіб пошуку пароля від Wi-Fi на Android
Але тут є нюанс: доступ до цього файлу є не на всіх версіях Android. Інколи отримати інформацію звідти можна лише після підключення телефону до комп’ютера.
Другий спосіб, як знайти пароль від Wi-Fi на Android
На більш “свіжих” моделях iPhone (починаючи з версії iOS 16) дізнатися пароль досить легко. Для цього потрібно:
А от з попередніми версіями iPhone не все так просто. Вони ще не мали такої корисної функції, тож доведеться шукати інший спосіб дізнатися пароль.
Користувачі смартфонів iPhone із системою iOS 15 і більш ранніх версій можуть дізнатися пароль за допомогою коду маршрутизатора.
Користувачі смартфонів iPhone із системою iOS 15 і більш ранніх версій можуть дізнатися пароль за допомогою коду маршрутизатора.
Цей спосіб підійде лише у тому випадку, якщо ти не вносив (-ла) зміни в стандартні дані авторизації в адмін-панелі керування роутером.
Як діяти
Також ти можеш скористатися застосунком Qrafter з App Store. Він дає можливість поділитися логіном і паролем з іншими смартфонами за допомогою QR-коду.
Але цей варіант підійде, тільки якщо ти раніше прописав (-ла) в застосунку логін та пароль від своєї Wi-Fi мережі.
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