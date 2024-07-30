Как звонить с мобильного на стационарный телефон в Украине: формула набора номера и подробная инструкция

Большинство людей отказываются от стационарных домашних телефонов в пользу мобильных. Но во многих государственных учреждениях и предприятиях, как способ связи, указывается именно городской номер. Как звонить с мобильного на стационарный телефон — расскажем в материале.

Формула городского стационарного номера для набора на мобильном

Городской номер стационарного телефона — пятизначный, шестизначный или семизначный. Чем больше населенный пункт, тем номер длиннее.

Но сразу позвонить на него с мобильного не получится.

Нужно воспользоваться формулой набора, которая включает в себя: код Украины +380 + код города (села, поселка) + номер стационарного телефона.

Коды населенных пунктов по областям можно узнать здесь.

Для звонков внутри Украины также пригодна формула набора без международного кода страны +38.

Можно набирать по упрощенной формуле: 0+код города (села, поселка)+ номер стационарного телефона.

Пример: ты хочешь позвонить по Киеву на стационарный телефон 503-66-55. Для этого ты набираешь:

0 44(код Киева) 503 66 55 или в международном формате +380 44 503 66 55.

Общее количество цифр для звонка с мобильного на стационарный телефон должно быть равно 10 (или 12 в международном формате).

Чтобы общая сумма цифр стационарного телефона была одинакова повсюду, в городах и поселках с короткими домашними или офисными номерами вводятся удлиненные телефонные коды местности. К примеру, телефонный код Белой Церкви под Киевом уже не 44, а 4463.

Цена звонка на стационарный городской телефон зависит только от тарифа мобильного оператора, услугами которого пользуешься.

Ранее мы рассказывали, что мобильных операторов обязали наладить связь при отключении электричества, читай подробности в материале.

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