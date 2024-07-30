Як дзвонити з мобільного на стаціонарний телефон в Україні: формула набору номера та детальна інструкція

Переважна більшість людей відмовляються від стаціонарних домашніх телефонів на користь мобільних. Але в багатьох державних установах та на підприємствах, як спосіб зв’язку, вказується саме міський номер. Як дзвонити з мобільного на стаціонарний телефон — розкажемо в матеріалі.

Формула міського стаціонарного номера для набору на мобільний

Міський номер стаціонарного телефона зазвичай п’ятизначний, шестизначний або семизначний. Чим більший населений пункт, тим він довший.

Але одразу подзвонити на нього з мобільного не вийде.

Потрібно скористатися формулою набору, яка містить в собі: код України +380 + код міста (села, селища) + номер стаціонарного телефону.

Коди населених пунктів по областях можна дізнатися тут.

Для дзвінків всередині України також придатна формула набору без міжнародного коду країни +38.

Можна набирати по спрощеній формулі: 0 + код міста (села, селища) + номер стаціонарного телефону.

Приклад: ти хочеш подзвонити в Київ на стаціонарний телефон 503-66-55. Для цього ти набираєш:

0 44(код Києва) 503 66 55 або в міжнародному форматі +380 44 503 66 55.

Загальна кількість цифр для дзвінка з мобільного на стаціонарний телефон має дорівнювати 10 (або 12 в міжнародному форматі)

Аби загальна сума цифр стаціонарного номера була однаковою всюди, в містах та селищах з короткими домашніми або офісними номерами вводяться подовжені телефонні коди місцевості. Приміром, телефонний код Білої Церкви, що під Києвом, вже не 44, а 4463.

Ціна дзвінка на стаціонарний міський телефон залежить лише від тарифу мобільного оператора, послугами якого ти користуєшся.

Раніше ми розповідали, що мобільних операторів зобов’язали налагодити зв’язок під час відключень електрики, читай подробиці в матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.