Пора менять паспорт? Какие документы следует подготовить

С 14 лет молодые украинцы получают паспорт гражданина Украины. С 18-летнего возраста этот документ нужно менять каждые десять лет — это предусмотрено законодательством Украины (касается ID-карты).

Так что, как бы мы не нравились себе на фото, оставаться вечно молодыми не получится даже в документах. Чтобы заменить паспорт, обратись в паспортный стол, однако не раньше, чем за месяц до срока окончания его действия.

А какие документы нужно собрать, чтобы заменить паспорт? Сколько ждать новый документ и сколько нужно будет за него заплатить, рассказываем дальше.

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Замена паспорта: как происходит и что для этого нужно

Если у твоего паспорта истек срок действия, его нужно обновить. Для этого обратись в любое территориальное подразделение ГМС Украины или центр предоставления административных услуг.

Перед тем как получить услугу, нужно будет записаться в электронную очередь. Сделать это можно и онлайн.

Когда очередь дойдет до тебя, нужно подать определенный список документов, сфотографироваться, отдать старый паспорт и получить временную справку от учреждения. Когда придет время забирать новый паспорт, справку следует принести обратно.

Запись в электронную очередь актуальна только для подачи документов. Чтобы получить уже изготовленные документы, записываться в электронную очередь не нужно.

Читать по теме Как оформить загранпаспорт онлайн и какие для этого нужны документы Как оформить загранпаспорт онлайн и что для этого нужно — читай в материале.

Какие документы нужны для замены паспорта

Документы подаются, независимо от места жительства. Так что оформить паспорт ты сможешь в любом подразделении ДМС Украины или центре предоставления административных услуг. Тебе нужно подготовить:

паспорт, подлежащий обмену;

документы, подтверждающие уплату административного сбора;

индивидуальный идентификационный номер;

справка о регистрации места жительства. В случае изменения информации о месте жительства после даты выдачи паспорта, подлежащего обмену, нужно предоставить справку об арендованном месте жительства (не обязательно);

свидетельство о браке или о расторжении брака, если такое есть (не обязательно).

Цены и сроки изготовления

Паспорт можно изготовить по обычной процедуре и в срочном режиме. Зависимо от этого, будут отличаться цены и сроки изготовления документа. Их Государственная миграционная служба обновила.

Если ты выбираешь обычную процедуру, получишь новый документ не позднее чем через 20 рабочих дней. Заплатить нужно будет 450 грн (стоимость административной услуги — 126 грн; стоимость бланка — 324 грн). Если ты не можешь ждать нового документа 20 дней, то услуга срочного режима позволит получить документ не позднее чем через 10 рабочих дней. Заплатить за нее нужно будет дороже — 820 грн (стоимость административной услуги — 496 грн; стоимость бланка — 324 грн).

Однако для граждан, достигших 14-летнего возраста, и получающих паспорт гражданина Украины впервые — административная услуга бесплатная.

Также самостоятельно рассчитать стоимость определенной услуги можно на официальном сайте ДМС по ссылке.

Многие украинцы сейчас временно живут за границей. Но что делать, если паспорт исчез, а ты хочешь вернуться домой? Читай, что делать и куда обращаться, если потерял (-а) паспорт в Польше.

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