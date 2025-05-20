Какой инвертор нужен для холодильника: на что следует обратить особое внимание при покупке

Когда возникают проблемы с электроэнергией, нужно беречь бытовую технику, чтобы она не перегорела. Также нужно следить, чтобы был правильный заряд от аккумуляторов, ведь зарядная станция и розетки имеют разное напряжение. Чтобы это контролировать, используют инвертор.

Чаще всего во время отключения света люди хотят, чтобы работал холодильник, чтобы не испортились продукты. Поэтому читай, какой инвертор нужен для холодильника.

Для чего нужен инвертор

Вся бытовая техника, электроника и освещение работают от переменного тока с напряжением 220v. Аккумуляторы выдают постоянный ток и напряжение 12v. Поэтому, чтобы получить переменный ток 220v, нужно преобразовать ток аккумулятора. Именно это и является работой инвертора или источника бесперебойного питания (ИБП).

Инвертор отличается от “бесперебойника” тем, что только превращает постоянный ток (DC) 12v (или 24v) в переменный (AC) 220v. Чтобы зарядить аккумулятор, подключенный к инвертору, нужно отдельное зарядное устройство.

Благодаря инвертору можно питать бытовую технику от аккумуляторов, когда света нет.

Какой инвертор нужен для холодильника

При выборе инвертора для холодильника нужно обращать внимание прежде всего на потребляемую холодильником мощность. Она, в свою очередь, может быть разной, ведь это зависит от модели, класса энергопотребления, типа мотор-компрессора, текущего технического состояния и температуры в помещении.

Обычно средняя мощность, потребляемая холодильником, не превышает 600-800 Вт. Точно определить этот показатель можно благодаря паспорту рефрижератора. Но в момент пуска напряжение может достигать и 1,5 кВт, а в процессе работы компрессорного модуля — 0,3 кВт. Когда холодильник делает паузу, потребление практически отсутствует.

Поэтому инвертор для холодильника не должен быть менее 600 Вт. Но не надо брать инвертор “в притык”, нужно, чтобы был запас. Поэтому лучше выбрать инвертор с мощностью более 1 кВт.

Стоит отметить, что моторкомпрессорный модуль холодильника выполнен на базе обычного электродвигателя, поэтому важным требованием к инвертору является наличие на выходе чистого синуса. Его форма сигнала должна быть синусоидальной. Такие характеристики помогут электродвигателю мотор-компрессорного узла работать в штатном режиме, без рывков и перегрева.

Но инвертор для холодильника может быть слишком шумным. Чтобы он не привлекал слишком много внимания, можно отдать предпочтение моделям с пассивным охлаждением (без вентиляторов). При выборе ищи в характеристиках низкий уровень шума.

Помнить следует и еще несколько важных вещей: аккумуляторы должны иметь хорошую вентиляцию, чтобы не перегреваться, не выделять газы и не вызвать пожар. А самое необходимое для холодильника оборудование должно стоять в темном, сухом месте, подальше от легковоспламеняющихся веществ.

Как подключить инвертор к холодильнику

Надо не только выбрать правильный инвертор, но и научиться его подсоединять к холодильнику. Так что нужно:

вытащи вилку шнура питания холодильника из розетки, он обязательно должен быть выключен;

поставь инвертор на ровную и сухую поверхность, места должно быть достаточно, как и воздуха;

далее найди гнездо в инверторе и подключи к нему вилку от холодильника;

убедись, что инвертор выключен;

сначала подключи красный плюсовый кабель к плюсовой клемме, а затем к плюсовой клемме инвертора. Далее подключи минусовый черный кабель к минусовой клемме аккумулятора, и к минусовой клемме инвертора;

затем включи тумблер питания на инверторе.

Подожди перед включением холодильника 15-30 секунд. Помни, что во время работы прибора необходимо контролировать напряжение на аккумуляторе. Это нужно, чтобы не допустить глубокого разряда и не испортить аккумулятор.

Инвертор нужен не только для холодильника, но и других приборов. Ранее мы рассказывали, как выбрать инвертор для чайника.

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