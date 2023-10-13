На белую сказку ждать недолго? Когда будет первый снег в Украине

Не успевает наступить полноценная осень, как особые поклонники рождественских развлечений стремятся поскорее узнать, когда будет первый снег в Украине.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для издания NV поделилась, что ждать снега осталось уже и не так много.

Когда будет первый снег в Украине

На самом деле первый снег уже выпал в Украине в минувшие выходные 7-8 октября. Его можно было увидеть в западных регионах Украины в Закарпатье, Прикарпатье и Львовской области. Особенно хорошо можно рассмотреть белую сказку в горах.

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По мнению эксперта, на остальных территориях Украины ждать снега следует после 20 октября. Исключением могут стать разве что южные области, где погода не так часто радует местных жителей снегом.

В принципе, на конец октября в Украине снегопады возможны.

Однако во время пресс-конференции по прогнозу в Украине погоды на осень и зиму доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова предоставила несколько другие данные.

Эксперт отметила, что ждать первого снега в Украине стоит ожидать только в середине ноября. Но он все равно может быстро растаять.

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Но если ты стремишься все же раньше увидеть снег и отправиться в горы, тогда нужно знать, как обезопасить себя и не потеряться.

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