Бабьего лета не будет? Что обещает прогноз погоды в Украине на октябрь 2023 года

Погода в переходный период бывает довольно часто непредсказуема. Но, к счастью, синоптики все же часто могут прогнозировать, ждать ли еще тепла и какой прогноз погоды в Украине на октябрь 2023 года.

Прогноз погоды на октябрь 2023 года

Доктор физико-математических наук в области метеорологии и заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометцентра Вазира Мартазинова в комментарии изданию Telegraf рассказала, что в начале октября украинцам стоит ожидать резкого изменения погоды.

Кроме того, спад температуры будет наблюдаться и дальше, поэтому на то, что будет тепло, можно не рассчитывать.

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Следовательно, бабьего лета в 2023 году можно не ждать.

Однако осень в этом году будет точно теплее, чем в прошлом. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +12 до +15°С.

Норма среднемесячной температуры в октябре — около 8°С. В этом году она будет выше, чем в прошлом.

Что касается осадков, то больше их будет на территории Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей, где они превысят на 20-50% месячную норму. А вот в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях может наблюдаться засуха.

В ноябре осадков может стать еще больше и может наблюдаться первый снег, но он быстро растает.

Но некоторые уже начинают готовиться и к более ощутимым холодам. Поэтому читай, какой будет зима 2023-2024 в Украине — прогноз погоды и энергетиков.

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