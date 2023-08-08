Покупать павербанки или расслабляться? Какой будет зима 2023-2024 в Украине — прогноз погоды и энергетиков

Украинцы знают, как тяжело может быть зимой без отопления, электроэнергии и во время блэкаутов. Потому уже летом возникают логические вопросы, какой будет зима 2023-2024 и к чему готовиться? В нашем материале ты узнаешь прогнозы по погоде и энергетике.

Какой будет зима в Украине 2023-2024: прогнозы экспертов

Чтобы знать, к чему украинцам быть готовы, мы расскажем, какой будет погода зимой. Многие ждут ее со страхом, ведь в прошлом году нам почти повезло, и морозы были не такими страшными.

Но энергетики призывают “не расслабляться”, ведь критическая инфраструктура до сих пор не налажена на 100%, а где-то работы еще даже не начались.

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Погода зимой 2023-2024: прогноз на декабрь, январь и февраль

Зима сезона 2023-2024 в Украине не сильно будет отличаться от предыдущей, что обнадеживает. Ведь есть все шансы, что в случае кратковременных блэкаутов и обесточивания, украинцы не замерзнут в квартирах и домах.

Прогноз на декабрь 2023 такой: средняя температура воздуха днем будет держаться около -1°C. Ночью она будет варьироваться до 0 и -8°C. Самой высокой температурой в декабре может стать даже +7°C. Значительных осадков не ожидается.

Погода в январе 2024 года подарит потепление. Средней температурой будет 0°C. Однако температура воздуха будет колебаться от -5 до 8°C. Уровень осадков, ожидается, низкий.

Погода в феврале 2024 года будет прохладной. Средняя температура по прогнозам составит 0°C, но это на градус выше прошлогоднего. Ожидается небольшое количество осадков. Температуры ночью будут достигать -11°C.

Однако надеяться только на прогнозы погоды не стоит. Следует заранее позаботиться об утеплении квартиры или дома. Утеплить нужно окна, двери, балконы или лоджии. Не забудь о теплой одежде, павербанках, зарядных станциях, свечах.

К сожалению, враг беспощаден, поэтому может продолжить атаки на критическую инфраструктуру.

Готовность Украины к зиме

Сейчас Нафтогаз закачивает газ в подземные хранилища. Об этом рассказал председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев. На сегодня, 8 августа, удалось закачать 12,4 млрд м³ голубого топлива.

Цель — 14,7 млрд м³ до старта отопительного сезона. Тепловики производят работы по замене старых труб на новые. Они будут беречь тепло и предотвращать его потери.

До начала отопительного сезона следует и сформировать запасы, если случатся аварии. Директор Новояворовской ТЭЦ Степан Наумчик рассказал о готовности к отопительному сезону:

Состояние подготовки к отопительному сезону сейчас — 60%. Основное оборудование готово на 90%. Активно скапливаем аварийные запасы.

Города Украины закупают резервное топливо, генераторы и мобильные котельные. Они передвижные, одновременно производят электричество и тепло. Могут работать на газе или альтернативном топливе.

Раньше мы рассказывали, как утеплить деревянные окна на зиму.

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