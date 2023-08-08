Покупать павербанки или расслабляться? Какой будет зима 2023-2024 в Украине — прогноз погоды и энергетиков

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 августа 2023, 18:00
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Фото: Pexels

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