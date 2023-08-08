Купувати павербанки чи розслаблятися? Якою буде зима 2023-2024 в Україні — проноз погоди та енергетиків

Українці знають, як важко може бути взимку без опалення, електроенергії та під час блекаутів. Тому вже влітку виникають логічні запитання, якою буде зима 2023-2024 та до чого готуватися? У нашому матеріалі ти дізнаєшся прогнози з погоди та енергетики.

Якою буде зима в Україні 2023-2024: прогнози експертів

Щоб знати, до чого українцям бути готовими, ми розповімо, якою буде погода взимку. Багато хто чекає її з острахом, адже минулого року нам майже пощастило, і морози були не такими страшними.

Але енергетики закликають “не розслаблятися”, адже критична інфраструктура досі не полагоджена на 100%, а десь роботи ще навіть не почалися.

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Погода взимку 2023-2024: прогноз на грудень, січень та лютий

Зима сезону 2023-2024 в Україні не сильно відрізнятиметься від попередньої, що дає надію. Адже є всі шанси того, що у випадку короткочасних блекаутів та знеструмлення українці не замерзнуть у квартирах та будинках.

Прогноз на грудень 2023 такий: середня температура повітря вдень триматиметься близько -1°C. Уночі вона коливатиметься до 0°C та -8°C. Найвищою температурою у грудні може стати навіть +7°C. Значних опадів не передбачається.

Погода в січні 2024 подарує потепління. Середньою температурою буде 0°C. Однак температура повітря коливатиметься від -5°C до 8°C. Рівень опадів, очікується, низький.

Погода в лютому 2024 буде прохолодною. Середня температура за прогнозами становитиме 0°C, але це на градус вище, ніж минулого року. Очікується незначна кількість опадів. Температури вночі сягатимуть -11°C.

Однак сподіватися лише на прогнози погоди не варто. Слід заздалегідь подбати про утеплення квартири чи будинку. Утеплити слід вікна, двері, балкони чи лоджії. Не забудь про теплий одяг, павербанки, зарядні станції, свічки.

На жаль, ворог нещадний, тому може продовжити атаки на критичну інфраструктуру.

Готовність України до зими

Нині Нафтогаз закачує газ у підземні сховища. Про це розповів голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. На сьогодні, 8 серпня, вдалося закачати 12,4 млрд м³ блакитного палива.

Мета — 14,7 млрд м³ до старту опалювального сезону. Тепловики проводять роботи із заміни старих труб на нові. Вони берегтимуть тепло та запобігатимуть його втратам.

До початку опалювального сезону слід і сформувати запаси, якщо трапляться аварії. Директор Новояворівської ТЕЦ Степан Наумчик розповів про готовність до опалювального сезону:

Стан підготовки до опалювального сезону зараз — 60%. Основне обладнання готове на 90%. Активно накопичуємо аварійні запаси.

Міста України закуповують резервне паливо, генератори та мобільні котельні. Вони пересувні, одночасно виробляють електрику та тепло. Можуть працювати на газі чи на альтернативному паливі.

Раніше ми розповідали, як утеплити дерев’яні вікна на зиму.

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