Бабиного літа не буде? Що обіцяє прогноз погоди в Україні на жовтень 2023

Погода у перехідний період буває досить часто непередбачуваною. Та, на щастя, синоптики все ж часто можуть передбачити, чи чекати ще тепла та який прогноз погоди в Україні на осінь 2023 року.

Прогноз погоди на жовтень 2023 року

Докторка фізико-математичних наук в галузі метеорології та завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова у коментарі виданню Telegraf розповіла, що на початку жовтня українцям варто чекати на різку зміну погоди.

Крім того, спад температури буде спостерігатись і надалі, тому тепла вже не варто чекати.

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Отже, на бабине літо у 2023 році можна не чекати.

Однак цьогоріч буде точно тепліше, ніж минулого року. Температура повітря в Україні коливатиметься в межах від +12 до +15°С.

Норма середньомісячної температури у жовтні — близько +8°С. Цього року вона буде вищою, аніж у минулому.

Що стосується опадів, то найбільше їх буде на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей, де вони на 20-50% перевищать місячну норму.

А ось у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях може спостерігатись засуха.

У листопаді натомість опадів може стати ще більше та навіть може спостерігатись перший сніг, але він швидко розтане.

Та дехто вже починає готуватись і до більш відчутних холодів. Тому читай, якою буде зима 2023-2024 в Україні — прогноз погоди та енергетиків.

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