Бабиного літа не буде? Що обіцяє прогноз погоди в Україні на жовтень 2023

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Жовтня 2023, 07:30
прогноз погоди
Фото: Pexels

Більше новин
чому хрустять суглоби
Хвилюватися немає причин. Чи, може, є? Чому хрустять та ниють суглоби, коли це нормально та що робити — пояснює лікар
Історія порятунку дідуся зі Старомайорського після звільнення села
Окупанти кинули в його будинок гранату: як бійці ТрО евакуйовували дідуся зі Старомайорського
День захисників та захисниць
Вся Україна зупинилась на одну хвилину. Як країна вшанувала полеглих воїнів
Історія полоненого росіянина
Ніколи не голосував за Путіна, а на війну пішов. Історія полоненого росіянина
Дивитись більше

Матеріали по темі

Бабиного літа не буде? Що обіцяє прогноз погоди в Україні на жовтень 2023
Коли бабине літо 2023: все про погоду восени та чого нам чекати
листя
Чому восени жовтіє листя: просте пояснення для дітей
Коли в Україну прийде похолодання
Епіцентр європейської спеки! Коли буде похолодання в Україні та якої погоди чекати цього тижня
Якою буде зима в Україні 2023-2024: прогнози експертів
Купувати павербанки чи розслаблятися? Якою буде зима 2023-2024 в Україні — прогноз погоди та енергетиків

Відео
0:03:23
Історія порятунку дідуся зі Старомайорського після звільнення села

Окупанти кинули в його будинок гранату: як бійці ТрО евакуйовували дідуся зі Старомайорського
0:05:22
День захисників та захисниць
Вся Україна зупинилась на одну хвилину. Як країна вшанувала полеглих воїнів
0:02:40
Історія полоненого росіянина
Ніколи не голосував за Путіна, а на війну пішов. Історія полоненого росіянина
0:06:30
Кількість хворих на анорексію в Україні зростає: чому та що відомо
Критична вага 35 кг та страх померти. В Україні зростає рівень хворих на анорексію — що стає причиною
0:05:40
Борис Патон
Перевернув уявлення про науку і допоміг виграти Другу світову! Історія найвідомішого українського вченого Бориса Патона
0:03:32
Дніпровські лікарні
Єдине, що встиг – заховати побратима в окоп. Спогади пораненого військового
0:05:39
Програма No Scar
Відкриваю очі, я вже п’ятий день у лікарні. Дивом врятованому хлопцю безкоштовно взялися відновити зовнішність
0:11:25
Юрій Фурик
Немає нічого гіршого за війну. Історія тренера з Коломиї, який пережив ампутацію кінцівки
0:12:52
Максим Колесніков
Почувається краще й навіть повернувся на службу: як Максим Колесніков оговтується після полону
0:02:41
село Некрасове
Пригрозила зарізати і заперечувала існування України. На Вінниччині розгорівся скандал через російські пісні
Більше відео
чому хрустять суглоби
Читати далі
Хвилюватися немає причин. Чи, може, є? Чому хрустять та ниють суглоби, коли це нормально та що робити — пояснює лікар

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь