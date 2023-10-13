Білої казки чекати недовго? Коли буде перший сніг в Україні

Не встигає настати повноцінна осінь, як особливі шанувальники різдвяних розваг прагнуть якомога швидше дізнатись, коли буде перший сніг в Україні.
Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі для видання NV поділилась, що чекати на сніг лишилось вже й не так багато.
Насправді перший сніг вже випав в Україні на минулих вихідних 7-8 жовтня. Його можна було побачити в західних регіонах України на Закарпатті, Прикарпатті та Львівщині. Особливо добре можна буде роздивитись білу казку в горах.
На думку експертки, на решті територій України чекати снігу варто після 20 жовтня. Винятком можуть стати хіба що південні області, де погода не так часто тішить місцевих жителів снігом.
В принципі на кінець жовтня в Україні снігопади можливі.
В принципі на кінець жовтня в Україні снігопади можливі.
Однак, під час пресконференції щодо прогнозу в Україні погоди на осінь та зиму докторка фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова надала трохи інші дані.
Експертка зауважила, що чекати на перший сніг в Україні варто очікувати лише в середині листопада. Та він все одно може швидко розтанути.
Та якщо ти прагнеш все ж таки раніше побачити сніг та відправитись в гори, то маєш знати, як убезпечити себе та не загубитися.
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