Білої казки чекати недовго? Коли буде перший сніг в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 17:49
коли буде перший сніг
Фото: Unsplash

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