Білої казки чекати недовго? Коли буде перший сніг в Україні

Не встигає настати повноцінна осінь, як особливі шанувальники різдвяних розваг прагнуть якомога швидше дізнатись, коли буде перший сніг в Україні.

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі для видання NV поділилась, що чекати на сніг лишилось вже й не так багато.

Коли буде перший сніг в Україні

Насправді перший сніг вже випав в Україні на минулих вихідних 7-8 жовтня. Його можна було побачити в західних регіонах України на Закарпатті, Прикарпатті та Львівщині. Особливо добре можна буде роздивитись білу казку в горах.

Зараз також дивляться

На думку експертки, на решті територій України чекати снігу варто після 20 жовтня. Винятком можуть стати хіба що південні області, де погода не так часто тішить місцевих жителів снігом.

В принципі на кінець жовтня в Україні снігопади можливі.

Однак, під час пресконференції щодо прогнозу в Україні погоди на осінь та зиму докторка фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова надала трохи інші дані.

Експертка зауважила, що чекати на перший сніг в Україні варто очікувати лише в середині листопада. Та він все одно може швидко розтанути.

Читати на тему Бабиного літа не буде? Що обіцяє прогноз погоди в Україні на жовтень 2023 Розповідаємо усе про погоду цієї осені та чи буде бабине літо в Україні.

Та якщо ти прагнеш все ж таки раніше побачити сніг та відправитись в гори, то маєш знати, як убезпечити себе та не загубитися.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.