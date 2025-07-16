Когда переводят часы на зимнее время 2025: все, что нужно знать

В течение десятилетий украинцы переводят свои часы осенью и весной. Уже совсем скоро нам опять нужно будет перевести часы на час назад.

Когда именно переводить часы на зимнее время в 2025 году, читай в материале.

Когда нужно переводить часы: переход на зимнее время 2025

Как обычно, в последнее воскресенье октября, украинцы переведут часы на зимнее время.

В 2025 году это произойдет 26 октября, в 4 утра.

Если твой телефон подключен к интернету, часы на нем могут перевестись автоматически. Однако проснувшись 26 октября, первым делом убедись, правильное ли время на всех твоих устройствах.

Следует также помнить, что цифровые устройства перенастраиваются автоматически.

В Европе также продолжают переводить часы, а в мире этот метод используют почти 80 стран.

Много лет подряд Еврокомиссия думает над тем, чтобы отменить перевод стрелок весной и осенью.

Многим людям перевод часов упрощает жизнь, поэтому украинцы с нетерпением ждут, когда уже можно будет перевести часы.

Осенью этот процесс приносит радость, ведь можно поспать на час дольше. Весной наоборот приходится вставать раньше из-за перевода часов на летнее время.

Для того чтобы твой организм адаптировался под новое время, советуем следовать некоторым рекомендациям

За неделю до перевода часов постарайся нормализовать свой сон. Также не лишним будет отдых. Побольше гуляй на свежем воздухе и проводи время так, как тебе нравится. Постарайся оградить себя от сильного стресса. Следи за своим питанием. Полезная и вкусная еда принесет тебе не меньше пользы, чем хороший сон.

Кстати, узнай, когда впервые перевели часы в Украине — как это было и кому принадлежала идея летнего времени.

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