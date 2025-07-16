Стиль життя

Коли переводять годинник на зимовий час 2025: усе, що потрібно знати

Анна Голішевська, редакторка сайту 16 Липня 2025, 12:00
Коли переводять годинник на зимовий час 2025
Фото Unsplash

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