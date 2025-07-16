Коли переводять годинник на зимовий час 2025: усе, що потрібно знати

Десятиліттями українці переводять свої годинники восени та навесні. Уже зовсім скоро нам знову доведеться перевести годинник на годину назад.

Коли саме переводити годинник на зимовий час у 2025 році, читай у матеріалі.

Коли потрібно перевести годинник: перехід на зимовий час 2025

Як і зазвичай, в останню неділю жовтня, українці переведуть годинники на зимовий час.

У 2025 році це відбудеться 26 жовтня, о 4-й годині ранку.

Якщо твій телефон підключений до інтернету, годинник на ньому може перевестися автоматично. Однак, прокинувшись 26 жовтня, насамперед переконайся, чи правильний час на твоїх пристроях.

Варто також памʼятати, що цифрові пристрої переналаштовуються автоматично.

У Європі ж продовжать переводити годинник, а у світі цей метод використовують майже 80 країн. Багато років поспіль Єврокомісія міркує над тим, щоб скасувати переведення стрілок навесні та восени.

Для багатьох людей переведення годинників спрощує життя, а українці з нетерпінням чекають, коли вже можна буде перевести годинник.

Восени цей процес приносить радість, адже випадає нагода поспати на годину довше. Навесні, навпаки, доводиться вставати раніше через переведення годинника на літній час.

Для того, щоб твій організм адаптувався під новий час, радимо дотримуватися певних порад

За тиждень до переведення годинника постарайся нормалізувати свій сон. Не зайвим буде відпочити. Більше гуляй на свіжому повітрі та проводь час так, як тобі подобається. Намагайся не допускати сильного стресу. Слідкуй за своїм харчуванням. Корисна та смачна їжа принесе тобі не менше користі, ніж гарний сон.

До речі, дізнайся, коли вперше перевели годинники в Україні — як це було та кому належала ідея літнього часу.

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