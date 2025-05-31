Банкінг сну: як “накопичений” відпочинок допоможе пережити нічні обстріли

Безсонні ночі для українців давно не рідкість. Іноді таких ночей може бути кілька поспіль, але щоденних обов’язків ніхто не скасував. Ми маємо бути достатньо бадьорими для роботи, виховання дітей та інших планів.

Тож у наших реаліях корисною звичкою може стати банк сну — накопичення сну наперед коли знаєш, що попереду чекає безсонна ніч. Як це працює? Washington Post розповіли деталі.

Банк сну: як накопичити нічний відпочинок наперед

Банкінг сну бере свій початок з 2009 року. Тоді його обговорювали як можливу стратегію зменшення втоми у солдатів перед місіями. Деякі дослідження підтверджують, що ця звичка може покращити працездатність та пильність під час подальшого дефіциту сну.

— Зазвичай я рекомендую людям лягати спати на годину раніше та дати собі ще годину на сон, — розповідає Трейсі Рапп, науковий директор Фонду розвитку військової медицини імені Генрі Джексона.

Експерти також пропонують цю стратегію перед будь-якою подією, яка вимагає фізичних навантажень, наприклад, операція, пологи чи марафон.

Однак банк сну не може замінити собою якісний відпочинок. Це засіб для екстраординарних випадків, коли нічний сон просто неможливий.

Як дослідники виявили користь накопичення сну

У 2009 році дослідники Інституту досліджень армії імені Волтера Ріда протестували вплив банкінгу сну на 24 цивільних та військовослужбовцях віком від 18 до 39 років.

Їх випадковим чином розподілили на групу продовження сну, яка проводила в ліжку 10 годин, та на контрольну групу, яка спала звичайну кількість ночей протягом одного тижня.

Після цього учасники пройшли фазу обмеження сну, під час якої вони могли проводити в ліжку лише три години протягом семи ночей. Нарешті, у них був період відновлення тривалістю вісім годин у ліжку протягом п’яти ночей.

Потім дослідники провели тести для вимірювання пильності та продуктивності учасників, які показали, що банкінг сну не тільки покращив параметри під час подальшої втрати сну, але й сприяв швидшому відновленню.

— Група тривалого сну показала кращі результати. Їхній час реакції був швидшим, вони не були такими сонними й швидше відновлювалися, — сказала Трейсі Рапп.

Тож банкінг сну — це не просто повернення боргу сну, а фактичне створення своєрідного резервуара, який можна використовувати пізніше, коли у цьому з’явиться необхідність.

А систематичний огляд 2019 року показав, що банкінг сну позитивно впливає на працездатність, втому та здатність довго не спати. Серед учасників досліджень були працівники, що працюють позмінно, електрики та медики.

Читати на тему Безсоння замість бадьорості: як вечірній спорт впливає на якість сну Як інтенсивні вечірні тренування можуть коштувати тобі повноцінного сну.

З чого почати банкінг сну

Для накопичення сну достатньо вписати навіть одну годину додаткового відпочинку. Якщо є можливість додати 2-3 години, це було б ще краще.

Використовуй будь-яку доступну можливість, щоб запастися сном. Лягай спати на годину раніше протягом кількох ночей поспіль, щоб потім відчувати менше дискомфорту під час безсонної ночі.

Якщо продовжити нічний сон не виходить, можна звернутися до денного сну. Для цього достатньо подрімати всього півгодини.

Проте пам’ятай, що банк сну призначений для короткострокового дефіциту відпочину. Але для кращого здоров’я у будь-якому разі намагайся спати кожного дня щонайменше сім годин.

А ще читай, що робити, коли не вдається заснути через повітряні тривоги.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.