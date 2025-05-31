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Банкінг сну: як “накопичений” відпочинок допоможе пережити нічні обстріли

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 31 Травня 2025, 21:00
Банкінг сну: як “накопичений” відпочинок допоможе пережити нічні обстріли
Фото Unsplash

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