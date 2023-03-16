Когда сажать укроп в 2023 году и как правильно подготовить грунт

Укроп — популярная зелень, которую используют в приготовлении множества блюд. Например, она отлично сочетается с летними салатами, картошкой, солеными пирогами.
Для того чтобы получить хороший урожай укропа, важно хорошо ухаживать за растением в течение всего срока: от посадки до сбора. Когда сеять укроп и как ухаживать за зеленью — читай в материале.
Лучше всего сажать укроп в апреле. По лунному календарю, это будут такие дни: 1, 17, 18, 25, 26 и 27 апреля. Также можно сеять его с началом весны, когда будет до +10 °С.
Чаще всего сажают укроп со средины марта до конца апреля. Но это можно делать вплоть до августа.
Чаще всего сажают укроп со средины марта до конца апреля. Но это можно делать вплоть до августа.
Можно получать урожай непрерывно, засевая зелень каждые две недели в течение всего сезона.
Для посадки укропа нужно найти освещенное место. Главное, чтобы зелень не была в тени, ведь в противном случае она растет очень медленно.
Также укроп не любит частые поливы грунта, поэтому нельзя сажать такую зелень возле овощей и зелени, требующих частого полива.
Также укроп не любит частые поливы грунта, поэтому нельзя сажать такую зелень возле овощей и зелени, требующих частого полива.
За 20 дней до посева нужно вносить компост, навоз или золу. Перекопать почву и разровнять землю с помощью граблей.
Семена укропа перед посевом важно замочить. Для этого положи их в чашку, залей теплой водой и оставь на один день. После этого слей воду и разложи семена на сухие салфетки, бумагу или газету. После посева ростки укропа появятся через 15–25 дней.
Глубина бороздков должна быть до 4 см, а расстояние между рядами — не менее 20 см.
Глубина бороздков должна быть до 4 см, а расстояние между рядами — не менее 20 см.
Перед посевом нужно полить ямки и ждать, пока она впитается в землю. После этого нужно приступать к посеву. Семена нужно просто сыпать тонким слоем и уплотнить землю ладонью. Увлажнить немного водой и дождаться всходом.
Земля после посева не должна пересыхать, но и до болотного состояния нельзя поливать землю. При этом зелень не требует подкормки, а поливать укроп нужно либо очень рано, либо вечером.
Также нужно пропалывать грядки, рыхлить грунт два раза в неделю.
Чтобы иметь красивый и цветущий сад, нужно регулярно за ним ухаживать. Поэтому читай, как удобрить плодовые деревья и кустарники ранней весной.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!