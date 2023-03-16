Когда сажать укроп в 2023 году и как правильно подготовить грунт

Укроп — популярная зелень, которую используют в приготовлении множества блюд. Например, она отлично сочетается с летними салатами, картошкой, солеными пирогами.

Для того чтобы получить хороший урожай укропа, важно хорошо ухаживать за растением в течение всего срока: от посадки до сбора. Когда сеять укроп и как ухаживать за зеленью — читай в материале.

Когда сажать укроп в 2023 году по лунному календарю

Лучше всего сажать укроп в апреле. По лунному календарю, это будут такие дни: 1, 17, 18, 25, 26 и 27 апреля. Также можно сеять его с началом весны, когда будет до +10 °С.

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Чаще всего сажают укроп со средины марта до конца апреля. Но это можно делать вплоть до августа.

Можно получать урожай непрерывно, засевая зелень каждые две недели в течение всего сезона.

Как правильно подготовить грядку для укропа

Для посадки укропа нужно найти освещенное место. Главное, чтобы зелень не была в тени, ведь в противном случае она растет очень медленно.

Также укроп не любит частые поливы грунта, поэтому нельзя сажать такую зелень возле овощей и зелени, требующих частого полива.

За 20 дней до посева нужно вносить компост, навоз или золу. Перекопать почву и разровнять землю с помощью граблей.

Как подготовить семена: правила посадки

Семена укропа перед посевом важно замочить. Для этого положи их в чашку, залей теплой водой и оставь на один день. После этого слей воду и разложи семена на сухие салфетки, бумагу или газету. После посева ростки укропа появятся через 15–25 дней.

Глубина бороздков должна быть до 4 см, а расстояние между рядами — не менее 20 см.

Перед посевом нужно полить ямки и ждать, пока она впитается в землю. После этого нужно приступать к посеву. Семена нужно просто сыпать тонким слоем и уплотнить землю ладонью. Увлажнить немного водой и дождаться всходом.

Как ухаживать за укропом после посадки

Земля после посева не должна пересыхать, но и до болотного состояния нельзя поливать землю. При этом зелень не требует подкормки, а поливать укроп нужно либо очень рано, либо вечером.

Также нужно пропалывать грядки, рыхлить грунт два раза в неделю.

Чтобы иметь красивый и цветущий сад, нужно регулярно за ним ухаживать. Поэтому читай, как удобрить плодовые деревья и кустарники ранней весной.

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