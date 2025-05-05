Когда сажать укроп в 2025 году и как правильно подготовить грунт

Фото Unsplash Укроп — популярная зелень, которую используют в приготовлении множества блюд. Например, она отлично сочетается с летними салатами, картошкой, солеными пирогами. Для того чтобы получить хороший урожай укропа, важно хорошо ухаживать за растением в течение всего срока: от посадки до сбора. Когда сеять укроп и как ухаживать за зеленью — читай в материале. Когда сажать укроп в 2025 году по лунному календарю Лучше всего сажать укроп в апреле. Также можно сеять его с началом весны, когда будет до +10°С. Чаще всего сажают укроп со средины марта до конца апреля. Но это можно делать вплоть до августа. Можно получать урожай непрерывно, засевая зелень каждые две недели в течение всего сезона. Как правильно подготовить грядку для укропа Для посадки укропа нужно найти освещенное место. Главное, чтобы зелень не была в тени, ведь в противном случае она растет очень медленно. Также укроп не любит частые поливы грунта, поэтому нельзя сажать такую зелень возле овощей и зелени, требующих частого полива. За 20 дней до посева нужно вносить компост, навоз или золу. Перекопать почву и разровнять землю с помощью граблей. Читать по теме Чем прикормить укроп: секреты опытных огородников Читай, какие удобрения и народные средства лучше всего подходят для зелёного и ароматного укропа – в материале. Как подготовить семена: правила посадки Семена укропа перед посевом важно замочить. Для этого положи их в чашку, залей теплой водой и оставь на один день. После этого слей воду и разложи семена на сухие салфетки, бумагу или газету. После посева ростки укропа появятся через 15–25 дней. Глубина бороздков должна быть до 4 см, а расстояние между рядами — не менее 20 см. Перед посевом нужно полить ямки и ждать, пока она впитается в землю. После этого нужно приступать к посеву. Семена нужно просто сыпать тонким слоем и уплотнить землю ладонью. Увлажнить немного водой и дождаться всходом. Как ухаживать за укропом после посадки Земля после посева не должна пересыхать, но и до болотного состояния нельзя поливать землю. При этом зелень не требует подкормки, а поливать укроп нужно либо очень рано, либо вечером. Также нужно пропалывать грядки, рыхлить грунт два раза в неделю. Чтобы иметь красивый и цветущий сад, нужно регулярно за ним ухаживать. Поэтому читай, как удобрить плодовые деревья и кустарники ранней весной.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter