Когда сеять бархатцы в открытый грунт в 2024 году и как это правильно делать

Бархатцы называют в народе еще бархатками или чернобривцами. Эти цветы имеют очень интересный запах и вид.

К тому же они неприхотливы. Бархатцы можно выращивать как в саду, так и на балконе. Когда сеять бархатцы в открытый грунт по обычному и лунному календарях — читай в материале.

Когда сеять бархатцы в открытый грунт 2024

Бархатцы сажают в Украине в конце марта или начале апреля. В холодных регионах цветы сеют в конце апреля.

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Посев бархатцев можно проводить прямо в грунт, а вот в более суровых областях часто возятся с рассадой, чтобы увеличить сроки цветения.

Чаще всего растения расцветают в июне и радуют нас до октября или даже первых заморозков.

Как сажать бархатцы в открытый грунт

В открытый грунт семена бархатцев нужно сеять таким образом:

сделай бороздки или лунки до 5 см;

расстояние между бороздами должно быть примерно 30–40 см;

раскладывай семена в бороздки и засыпай их землей слоем около 1 см;

полей.

Что делать после посева бархатцев

После этого загущенные всходы необходимо прореживать, оставляя между растениями 10 см. Маленькие бутоны распускаются уже через несколько месяцев.

Грядки и клумбы при этом нужно удобрять, стараясь создать наиболее комфортные условия растениям.

Но важно, что эти цветы растут даже на бедных грунтах — достаточно своевременных поливов.

При этом цветы плохо переносят сильное пересушивание почвы. При таком уходе нижние листья засыхают, а растение перестает расти, цвести.

Многие садоводы на своих клумбах высаживают не один сорт бархатцев, а несколько, чтобы они образовывали ярусы.

Как сажать бархатцы на рассаду в 2024 году

На рассаду семена сеют в начале апреля. При этом рекомендуют делать почвосмесь. Она состоит из торфа, земли, компоста и немного песка. При этом на дно емкости для посева семян укладывают материал для дренажа.

Например, керамзит, битый кирпич, мелкий гравий или крупный песок. На этот слой выкладывают почву и слегка утрамбовывают.

После этого осуществляют полив, а после трех дней делают бороздки и размещают семена, присыпая землей.

Поливают, накрывают емкости пленкой или стеклом и переносят в тепло. После того как всходят первые всходы, прозрачное покрытие удаляют, выставляют ящички на солнце. До того как появятся листья, цветы не нужно часто поливать.

А уже после нужно осуществлять прополку, подкормку, рыхление. Таким образом легко получают обильное цветение уже в июне.

Ранее мы рассказывали, когда сажать лилии весной в открытый грунт.

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