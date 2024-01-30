Когда Украина празднует Троицу-2024 и какие отличия восточного и западного обряда

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 30 января 2024, 13:30
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Фото: Unsplash

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