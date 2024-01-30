Когда Украина празднует Троицу-2024 и какие отличия восточного и западного обряда

Троица — один из 12 важнейших церковных праздников для христиан как восточного, так и западного обряда. Читай, когда в этом году Украина празднует Троицу, а также какие традиции есть в этот день.

Когда Троица-2024 в Украине

Троицу еще называют Зеленым воскресеньем и Пятидесятницей. Дело в том, что этот день отмечают ровно на 50-й день после Пасхи. Соответственно, каждый год дата празднования меняется.

В 2024 году христиане восточного обряда будут отмечать Троицу 23 июня, а верующие западного обряда — 19 мая.

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Впрочем, традиционно христиане празднуют Троицу целую неделю, начиная с воскресенья.

Почему праздник называют Троицей

Согласно Библии, Бог — единство Отца, Сына и Святого Духа. Из Святой Троицы происходит название праздника.

Предания гласят, что именно на 50-й день после воскресения Господня перед апостолами явился Святой Дух. Тогда ученики Христовы получили дар исцеления, а также овладели многими языками, чтобы распространять христианскую веру по миру.

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Традиции празднования Троицы

Как и в католических, так и в православных храмах на Троицу совершают божественные литургии и великие вечерние службы. Символами этого праздника являются веточки березы и другая зелень. После освящения ими украшают церкви и жилища.

Христиане верят, что такая традиция будто приглашает в дом благополучие, мир и согласие. Отличие Троицы западного и восточного обряда, кроме даты, состоит в том, что католические священники в этот день наряжаются в облачение белого цвета, а православные — зеленого.

Традиционно после службы в церкви люди собирают у себя гостей и празднуют Троицу за пышным столом. Верующие пекут большой каравай и угощают им друзей и семью.

В Италии, например, на Троицу разбрасывают лепестки роз в храмах, а в Англии устраивают веселые игры, танцы и конкурсы.

Наши же предки ходили на вечерницы, где выбирали пару. Молодые девушки спускали венки со свежих цветов на воду и по их движению определяли, когда они поженятся.

Что нельзя делать на Троицу

Праздновать свадьбу. Согласно поверьям, это может навлечь беду на молодоженов.

Убирать, шить, стирать, работать на огороде. Троица — праздник, на который нужно отдыхать.

Злословить, завидовать, ссориться. Этого не стоит делать и в обычные дни, а на праздники и подавно.

Срубывать деревья и вырывать зелень. Ведь именно они — символы этого праздника.

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