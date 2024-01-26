Вербное воскресенье в 2024 году: традиции христианского праздника

Помните с детства веселую поговорку “не я бью, верба бьет”? Это одна из традиций Вербного воскресенья. Читай, что это за праздник и какие традиции Вербного воскресенья.

Вербное воскресенье — что это за праздник

Вербное воскресенье является одним из главных христианских праздников, который отмечают ровно за неделю до Пасхи.

Этот день называют еще Входом Господним в Иерусалим и Пальмовым воскресеньем. Речь идет о том, как Иисус Христос вошел в Иерусалим перед его сверхчеловеческими страданиями и смертью на Голгофе. Иудеи приветствовали его пальмовыми веточками.

Сейчас также смотрят

Однако в странах, где пальмы не растут, их заменили вербой. Поскольку это первое растение, которое цветет весной, наши предки верили, что верба — символ пробуждения после зимнего сна.

Когда празднуют Вербное воскресенье в 2024 году

В 2024 году Пасха по Григорианскому календарю приходится на 31 марта, а по Юлианскому — на 5 мая.

Поэтому Вербное воскресенье по Григорианскому календарю будет 24 марта, а по Юлианскому — 28 апреля.

Вербное воскресенье — традиции

Издавна на этот праздник люди поздравляли друг друга, посещали церковную службу и освящали ветви вербы.

Молодежь и дети обычно выходят на пикник и играют в такую ​​игру: слегка бьют друг друга веточкой вербы и приговаривают: “Не я бью, верба бьет!”

Христиане верят, что освященная верба становится оберегом дома от огня и воды, а людям дарит крепкое здоровье. Поэтому веточки нужно хранить в доме в течение всего года до следующего Вербного воскресенья.

Однако во время полномасштабной войны людям, находящимся в горячих боевых точках, не желательно идти в храм. Лучшим вариантом будет посмотреть службу онлайн, ведь многие церкви сейчас транслируют свои службы в интернете.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Работать и заниматься тяжелым физическим трудом.

Шить, стирать, убирать, делать ремонт.

Ссориться, кричать, сплетничать, злословить.

Пышно праздновать что-нибудь.

Употреблять мясо, яйца, молочные продукты.

Уже совсем скоро мы будем праздновать Пасху — самый большой праздник для христиан, знаменующий собой не только приход весны и завершение поста, но и возрождение жизни и надежд. Читай, когда Пасха в Украине 2024 года: традиции и обычаи празднования.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.