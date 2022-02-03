Здоровье и красота

Коронавирус в Украине: статистика и планы Минздрава по вакцинации на 2022 год

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 февраля 2022, 11:00
Ковід статистика 03.02.22
Фото: Facebook, Pexels

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