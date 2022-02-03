Коронавирус в Украине: статистика и планы Минздрава по вакцинации на 2022 год

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует быть осведомленным о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 39 620 больных Covid-19, среди которых 4446 — дети.

От последствий болезни умерло 210 украинцев. 9380 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро четверга, 3 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 4 169 897 человек, из них 3 650 854 выздоровели, еще 100 809 — летальные случаи.

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План вакцинации на 2022 год

Правительство одобрило Национальный план вакцинации на 2022 год. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ключевым приоритетом в текущем году является дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией.

А также завершение полного курса прививки (две дозы) и проактивный поиск и вакцинация тех, кто еще не привился.

Кроме того, ревакцинация бустерной дозой тех, кто получил базовый прививочный курс в 2021 году.

В этом году мы будем и дальше наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем, — сообщил Виктор Ляшко.

Также министр сказал, что для защиты населения будут использовать все имеющиеся ресурсы и возможности государственного бюджета.

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