Здоров'я та краса

Коронавірус в Україні: статистика та плани МОЗ щодо вакцинації на 2022 рік

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Лютого 2022, 11:00
Ковід статистика 03.02.22
Фото: Facebook, Pexels

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