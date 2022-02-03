Коронавірус в Україні: статистика та плани МОЗ щодо вакцинації на 2022 рік

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 39 620 хворих на Covid-19, серед яких 4446 — діти.

Від наслідків недуги померло 210 українців. 9380 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 3 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 169 897 осіб, з них 3 650 854 одужали, ще 100 809 — летальні випадки.

Читати на тему Запідозрили в себе Covid? Розповідаємо, що робити

План вакцинації на 2022 рік

Уряд схвалив Національний план вакцинації на 2022 рік. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ключовим пріоритетом цього року є подальше збільшення охоплення населення вакцинацією.

А також завершення повного курсу щеплення (дві дози) та проактивний пошук і вакцинація тих, хто ще не щепився.

Крім того, ревакцинація бустерною дозою тих, хто отримав базовий курс щеплення торік.

У цьому році ми будемо і далі нарощувати темпи щеплень, і для цього в нас уже є 100% забезпечення вакцинами, жодних перебоїв не буде, це гарантуємо, — повідомив Віктор Ляшко.

Також міністр сказав, що для захисту населення використовуватимуть усі наявні ресурси й можливості державного бюджету.

Раніше ми розповідали про те, як доглядати за хворим на коронавірус, щоб самому не заразитися.