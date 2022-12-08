Куда пойти за бургером и картошкой? Рассказываем, какие рестораны McDonalds работают в Киеве

В столице постепенно возобновляет работу сеть популярных ресторанов фастфуда McDonald’s. Мы знаем, что ты ждал(-а) открытия их заведения в твоем районе!
Редакция Вікна-новини собрала адреса ресторанов McDonald’s, работающих в Киеве. Также в материале ты узнаешь, где можно заказать доставку еды.
По информации на сайте заведения, сейчас в Киеве открыто 24 ресторана, еще 12 ресторанов закрыты по техническим причинам.
Посетить McDonald’s можно по адресам:
время работы: 08:00–21:00
время работы: 09:00–21:00
время работы: 07:00–21:00
время работы: 10:00–20:00
время работы: 10:00–21:00
Pexels
Заказать еду из McDonald’s можно во всех ресторанах, кроме как в заведениях на проспекте Шухевича, 2-т и на Вокзальной площади, 2.
А где сейчас работает McDonald’s во Львове и какой график работы, мы писали в другом материале.
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