Куда пойти за бургером и картошкой? Рассказываем, какие рестораны McDonalds работают в Киеве

В столице постепенно возобновляет работу сеть популярных ресторанов фастфуда McDonald’s. Мы знаем, что ты ждал(-а) открытия их заведения в твоем районе!

Редакция Вікна-новини собрала адреса ресторанов McDonald’s, работающих в Киеве. Также в материале ты узнаешь, где можно заказать доставку еды.

Какие рестораны McDonald’s можно посетить

По информации на сайте заведения, сейчас в Киеве открыто 24 ресторана, еще 12 ресторанов закрыты по техническим причинам.

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Посетить McDonald’s можно по адресам:

ул. Юрия Ильенко, 3

время работы: 08:00–21:00

пр. Палладина, 7-а

время работы: 09:00–21:00

Севастопольская площадь, 1

время работы: 09:00–21:00

ул. Крещатик, 19-а

время работы: 09:00–21:00

Вокзальная площадь, 2 (без доставки)

время работы: 08:00–21:00

ул. Софиевская, 1/2

время работы: 07:00–21:00

просп. Бажана, 3-б

время работы: 09:00–21:00

проспект Степана Бандеры, 12-а

время работы: 09:00–21:00

ул. Гришко, 7

время работы: 09:00–21:00

проспект Шухевича, 2-т (без доставки)

время работы: 10:00–20:00

ул. Большая Васильковская, 22

время работы: 09:00–21:00

проспект Броварской, 27

время работы: 09:00–21:00

ул. Б. Хмельницкого, 40/25

время работы: 08:00–21:00

ул. Вышгородская, 33-а

время работы: 08:00–21:00

Кольцевая дорога, 14-в

время работы: 09:00–21:00

ул. Игната Хоткевича, 1-в

время работы: 09:00–21:00

Оболонский проспект, 1-б

время работы: 09:00–21:00

ул. Лаврухина, 4

время работы: 10:00–21:00

площадь Героев Бреста, 5

время работы: 08:00–21:00

проспект Победы, 138

время работы: 09:00–21:00

проспект Правды, 47

время работы: 10:00–21:00

ул. Ивана Мазепы, 1

время работы: 08:00–21:00

проспект Победы, 65-я



время работы: 09:00–21:00

Кольцевая дорога, 1

время работы: 09:00–21:00

Где можно заказать доставку McDonald’s.

Заказать еду из McDonald’s можно во всех ресторанах, кроме как в заведениях на проспекте Шухевича, 2-т и на Вокзальной площади, 2.

А где сейчас работает McDonald’s во Львове и какой график работы, мы писали в другом материале.

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