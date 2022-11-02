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Теперь не только в Киеве! McDonald’s открыл рестораны во Львове: адреса и правила работы

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 ноября 2022, 17:45
Відкриття McDonald's у Львові: 4 заклади відновили роботу - адреса
Фото: Pexels

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