Відтепер не тільки у Києві! McDonald’s відкрив ресторани у Львові: адреси та правила роботи

Українці з нетерпінням чекають відкриття улюбленого McDonald’s у всіх містах, але поки що компанія може працювати не у всіх регіонах. Одними зі щасливчиків стали кияни.
Понад 25 ресторанів швидкого харчування вже відкрилися у Києві. Тепер стало відомо про відкриття McDonald’s у Львові. Про це компанія написала у своєму Twitter.
У Львові вже працюють шість закладів за адресами:
Також у компанії повідомили, що піклуються про безпеку відвідувачів, тому заклади не працюватимуть під час повітряної тривоги.
Усі працівники й клієнти у разі загрози мають покинути заклад і пройти у безпечне місце.
Але смачні бургери можна з’їсти не тільки у McDonald’s, а й у себе на кухні. Раніше ми розповідали рецепт бургера як у McDonald’s від Євгена Клопотенка.
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