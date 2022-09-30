Голодні ігри за БігМак: McDonald’s відкрився для відвідувачів — де можна посидіти та як замовити доставку

У Києві відновили роботу 10 ресторанів популярної мережі McDonald’s. Спочатку вони працювали лише на доставку, втім 30 вересня відкрили свої двері для відвідувачів.

Читай, як замовити доставку з McDonald’s у Києві та в закладах за якими адресами можна посидіти.

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Як замовити доставку з McDonald’s: доставка у Києві

Цілих півроку українці чекали на відкриття закладів американської мережі фастфуду McDonald’s.

В інтернеті користувачі мережі частенько скидали неперевірену інформацію про те, що ось-ось McDonald’s відчинить двері для своїх відвідувачів то у Києві, то у Львові.

Кілька разів ці чутки спростовували в українському PR-відділі компанії — і ось година поласувати улюбленою всіма картоплею фрі настала!

Як замовити доставку з McDonald’s: у яких районах Києва працює заклад

Замовити популярні страви у ресторанах McDonald’s наразі можна за такими адресами:

проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа, працював на доставку з 20 вересня)

проспект Бажана, 3-Б (метро “Харківська”, працював на доставку з 20 вересня)

вулиця Гришка, 7 (метро “Позняки”, працював на доставку з 20 вересня)

вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)

вулиця Вишгородська, 33-А (Виноградар)

вулиця Велика Васильківська, 22 (метро “Площа Льва Толстого”)

проспект Броварський, 27 (метро “Дарниця”)

проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро “Академмістечко”)

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)

проспект Оболонський, 26-А (метро “Мінська”)

Ці ресторани чекають на відвідувачів. Тепер там можна не лише забрати замовлення на McDrive та за допомогою експрес-вікон, але й з’їсти чизбургер чи БігМак на місці.

Як замовити доставку з McDonald’s — Київ

Доставку McDonald’s можна замовити з 9:00 до 21:00 через компанію-партнера McDonald’s Glovo.

Спочатку працівники Glovo доставляли улюблене меню лише для мешканців лівобережжя, втім зараз скуштувати легендарний фастфуд можна і на правому березі Києва.

Українські психологи кажуть, що ажіотаж навколо McDonald’s сьогодні — це не що інше, як психологічна прихильність.

Страви з McDonald’s ніби повертають нас у колишній, довоєнний час, тому люди хочуть насолодитися улюбленими мак-меню.

Коли працюватиме McDonald’s в інших містах

Незабаром McDonald’s відкриє на доставку інші заклади в Києві, а у жовтні — і в інших містах України. Зараз відомо, що фаст-фуд працюватиме, як усі інші заклади (закриватиметься під час повітряної тривоги).

McDonald’s: як ще можна замовити

Зараз на різних сайтах в Україні користувачі мережі виставляють оголошення про продаж страв із McDonald’s. Вони пропонують доставити мак-меню за подвійним тарифом та окремою платою за дорогу.

Такі оголошення мають попит, наприклад, на сайті ОLХ. Продавці навіть можуть надіслати ваше замовлення в інше місто за допомогою пошти. Але в якому стані ти отримаєш нагетси чи гамбургер — питання.

Ціни на McDonald’s 2022

McDonald’s завжди славився не лише швидкістю приготування та смаком страв, а й демократичними цінами.

На жаль, у жовтні цього року ціни на всі позиції у меню змінилися.

Це пов’язано зі зростанням курсу долара та цін на продукти.

Отже, якщо ти захочеш замовити у доставці БігТейсті, то доведеться заплатити не 112 грн, як до війни, а 154.

Якщо вранці, поспішаючи на роботу, ти захочеш насолодитися смаком та ароматом кави з Маку, доведеться викласти від 25 до 48 грн.

Дабл Чізбургер меню тепер коштує 143 грн, а БігМак — 152 грн.

Кияни мають ще один улюблений фастфуд — київську перепічку. Цю страву мають скуштувати усі, хто відвідує столицю. А якщо ти хочеш скуштувати її вже зараз, то тримай рецепт київської перепічки від Володимира Ярославського.

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