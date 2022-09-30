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Голодні ігри за БігМак: McDonald’s відкрився для відвідувачів — де можна посидіти та як замовити доставку

Анна Голішевська, редакторка сайту 30 Вересня 2022, 10:45
McDonald's як замовити
Фото: Unsplash

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