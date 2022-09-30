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Голодные игры за БигМак: McDonald’s открылся для посетителей — где можно посидеть и как заказать доставку

Анна Голишевская, редактор сайта 30 сентября 2022, 10:45
McDonald's як замовити
Фото: Unsplash

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