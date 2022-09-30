Голодные игры за БигМак: McDonald’s открылся для посетителей — где можно посидеть и как заказать доставку

В Киеве возобновили работу 10 ресторанов популярной сети McDonald’s. Сначала они работали только на доставку, но 30 сентября открыли свои двери для посетителей.

Читай, как заказать доставку из McDonald’s в Киеве и в заведениях, по каким адресам можно посидеть.

Как заказать доставку из McDonald’s: доставка в Киеве

Целых полгода украинцы ждали открытия заведений американской сети фастфуда McDonald’s.

В интернете пользователи сети частенько скидывали непроверенную информацию о том, что вот-вот McDonald’s откроет двери для своих посетителей то в Киеве, то во Львове.

Несколько раз эти слухи опровергали в украинском PR-отделе компании — и вот, час полакомиться любимой всеми картошкой фри настал!

Как заказать доставку из McDonald’s: в каких районах Киева работают заведения

Заказать популярные блюда в ресторанах McDonald’s можно по следующим адресам:

проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь, работал на доставку с 20 сентября)

проспект Бажана, 3-Б (метро “Харьковская”, работал на доставку с 20 сентября)

улица Гришко, 7 (метро “Позняки”, работал на доставку с 20 сентября)

улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина)

улица Вышгородская, 33-А (Виноградарь)

улица Большая Васильковская, 22 (метро “Площадь Льва Толстого”)

проспект Броварской, 27 (метро “Дарница”)

проспект Академика Палладина, 7-А (метро “Академгородок”)

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка)

проспект Оболонский, 26-А (метро “Минская”)

Эти рестораны ждут посетителей. Теперь там можно не только забрать заказы на McDrive и с помощью экспресс-окон, но и съесть чизбургер или БигМак на месте.

Как заказать доставку из McDonald’s — Киев

McDonald’s можно заказать с 9:00 до 21:00 через компанию-партнера McDonald’s Glovo.

Сначала работники Glovo доставляли любимое меню только для жителей левобережья, впрочем, сейчас попробовать легендарный фастфуд можно и на правом берегу Киева.

Украинские психологи говорят, что ажиотаж вокруг McDonald’s сегодня — это не что иное, как психологическая привязанность.

Блюда из McDonald’s будто бы возвращают нас в прежнее, довоенное время. Люди хотят насладиться любимыми мак-меню.

Когда будет работать McDonald’s в других городах

Совсем скоро McDonald’s откроет на доставку другие заведения в Киеве, а в октябре — и в других городах Украины.

Сейчас известно то, что фаст-фуд будет работать, как все остальные заведения (закрываться во время воздушной тревоги и кормить посетителей до 23:00).

McDonald’s: как еще можно заказать

Сейчас на разных сайтах в Украине пользователи сети выставляют объявления о продаже блюд из Мака. Они предлагают доставить мак-меню по двойному тарифу и отдельной плате за дорогу.

Такие объявления пользуются спросом, например, на сайте ОLХ. Продавцы даже могут отправить ваш заказ в другой город с помощью почты. Но в каком состоянии ты получишь наггетсы или гамбургер — вопрос.

Цены на McDonald’s 2022

McDonald’s всегда славился не только скоростью приготовления и вкусом блюд, но и демократичными ценами.

К сожалению, в октябре этого года цены на все позиции в меню изменились. Это связано с ростом курса доллара и цен на продукты.

Итак, если ты захочешь заказать в доставке БигТейсти, то придется заплатить не 112 грн, как до войны, а 154. Если утром, спеша на работу, ты захочешь насладиться вкусом и ароматом кофе с Мака, придется выложить от 25 до 48 грн.

Дабл Чизбургер меню теперь стоит 143 грн, а БигМак — 152 грн.

У киевлян еще один любимый фастфуд — киевская перепичка. Это блюдо должны попробовать все, кто посещает столицу. А если ты хочешь отведать его уже сейчас, то держи рецепт киевской перепички от Владимира Ярославского.

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