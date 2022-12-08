Куди піти по бургер і картоплю? Розповідаємо, які ресторани McDonalds працюють у Києві

У столиці поступово відновлює свою роботу мережа популярних ресторанів фастфуду McDonald’s. Ми знаємо, що ти чекав(-ла) відкриття їхнього закладу у твоєму районі!

Редакція Вікна-новини зібрала адреси ресторанів McDonald’s, які працюють у Києві. Також у матеріалі ти дізнаєшся, де можна замовити доставку їжі.

Які ресторани McDonald’s можна відвідати

За інформацією на сайті закладу, зараз у Києві відчинено 24 ресторани. Ще 12 ресторанів зачинені з технічних причин.

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Відвідати МакДональдз можна за адресами:

вул. Юрія Іллєнка, 3 час роботи: 08:00–21:00

проспект Палладіна, 7-а

час роботи: 09:00–21:00

Севастопольська площа, 1

час роботи: 09:00–21:00

вул. Хрещатик, 19-а

час роботи: 09:00–21:00

Вокзальна площа, 2 (без доставки)

час роботи: 08:00–21:00

вул. Софіївська, 1/2

час роботи: 07:00–21:00

проспект Бажана, 3-б

час роботи: 09:00–21:00

проспект Степана Бандери, 12-а

час роботи: 09:00–21:00

вул. Гришка, 7

час роботи: 09:00–21:00

проспект Шухевича, 2-т (без доставки)

час роботи: 10:00–20:00

вул. Велика Васильківська, 22

час роботи: 09:00–21:00

проспект Броварський, 27

час роботи: 09:00–21:00

вул. Б. Хмельницького, 40/25

час роботи: 08:00–21:00

вул. Вишгородська, 33-а

час роботи: 08:00–21:00

Кільцева дорога, 14-в

час роботи: 09:00–21:00

вул. Гната Хоткевича, 1-в

час роботи: 09:00–21:00

Оболонський проспект, 1-б

час роботи: 09:00–21:00

вул. Лаврухіна, 4

час роботи: 10:00–21:00

площа Героїв Бреста, 5

час роботи: 08:00–21:00

проспект Перемоги, 138

час роботи: 09:00–21:00

проспект Правди, 47

час роботи: 10:00–21:00

вул. Івана Мазепи, 1

час роботи: 08:00–21:00

проспект Перемоги, 65-я

час роботи: 09:00–21:00

Кільцева дорога, 1

час роботи: 09:00–21:00

Де можна замовити доставку McDonald’s

Замовити їжу з McDonald’s можна у всіх ресторанах, окрім як у закладах на проспекті Шухевича, 2-т та на Вокзальній площі, 2.

А де зараз працює McDonald’s у Львові та який графік роботи, ми писали в іншому матеріалі.

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