Куди піти по бургер і картоплю? Розповідаємо, які ресторани McDonalds працюють у Києві

У столиці поступово відновлює свою роботу мережа популярних ресторанів фастфуду McDonald’s. Ми знаємо, що ти чекав(-ла) відкриття їхнього закладу у твоєму районі!
Редакція Вікна-новини зібрала адреси ресторанів McDonald’s, які працюють у Києві. Також у матеріалі ти дізнаєшся, де можна замовити доставку їжі.
За інформацією на сайті закладу, зараз у Києві відчинено 24 ресторани. Ще 12 ресторанів зачинені з технічних причин.
Відвідати МакДональдз можна за адресами:
час роботи: 08:00–21:00
проспект Палладіна, 7-а
час роботи: 09:00–21:00
Севастопольська площа, 1
вул. Хрещатик, 19-а
час роботи: 07:00–21:00
вул. Гришка, 7
час роботи: 10:00–20:00
Кільцева дорога, 14-в
вул. Лаврухіна, 4
час роботи: 10:00–21:00
Pexels
Замовити їжу з McDonald’s можна у всіх ресторанах, окрім як у закладах на проспекті Шухевича, 2-т та на Вокзальній площі, 2.
А де зараз працює McDonald’s у Львові та який графік роботи, ми писали в іншому матеріалі.
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