Украинские бренды нужно превратить в лавмарк: как развивается отечественная модная индустрия

Украина и наши люди — очень красивые, однако среди проблем, которые были и до сих пор остаются в развитии государства, есть абсолютная неконкурентоспособность в модной индустрии.

Сейчас для многих открытием становятся именитые отечественные дизайнеры, такие как Иван Фролов, однако на самом деле упадок этой сферы, вместе с сырьевой структурой экономики нашей страны, начался еще в годы становления независимости.

В каком состоянии украинская модная индустрия сегодня, с какими вызовами сталкивается и как Украине стать конкурентоспособной — рассказали в издании Лига.Life. Мы выбрали самое интересное и рассказываем тебе дальше.

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Как модная индустрия влияет на экономику Украины

Недавно в Киеве прошел форум Модная индустрия: развитие и взаимодействие с государством. Участие в событии приняли отечественные дизайнеры и производители, которые обсудили состояние модной отрасли во время войны и какой вклад она вносит в экономику Украины.

Заместитель министра экономики Надежда Бигун отметила проблему ненагруженности производственных мощностей Украины. По её словам, большой ошибкой было игнорирование перерабатывающей промышленности на экономическом уровне, из-за чего она ослабла.

— Мы все еще очень отстаем от мира. В структуре ВВП должно быть около 20% продуктов с добавленной стоимостью. Тогда люди в такой стране имеют достойный уровень жизни. У нас, к сожалению, это 9%.

В результате Украина имеет критически малую долю перерабатывающей промышленности в ВВП против соседних стран — 10,3%. В Польше этот показатель — 17,3%, в Турции — 22%.

Наибольшим экспортером текстиля остаются Китай, ЕС и Индия.

Украине следует наращивать свои мощности по экспорту своей продукции в другие страны, а также отвоевывать внутренний рынок и заполнять его отечественными качественными продуктами.

Эксперты считают, что после присоединения к ЕС Украина лишится своего единственного преимущества в виде низкой стоимости человеческого капитала. В то же время, государство должно создать такие условия, чтобы производители захотели купить новые технологии для улучшения качества продукции.

Это можно сделать двумя путями: переработкой текстильных отходов, что спровоцирует приход “медленной”, долговечной моды вместо быстрой смены трендов, а также собственно выращивание украинского сырья, такого как лен и конопля.

Наращивание украинского производства: сильные стороны

Вполне понятно, что наращивание отечественного производства необходимо для страны. Речь идет не только об экономии средств, но и о предоставлении рабочих мест украинцам.

На этом настаивает и директор ЧАО Прилуцкая швейная фабрика Ирина Зайцева, которая также выступала на форуме и обращалась к Минэкономики.

Нужно популяризировать профессию швей за счет уровня заработной платы — сейчас он средний. Чтобы не давать развиваться теневой экономике, следует оставлять налог на фонд заработной платы на предприятии, — подчеркнула Ирина Зайцева.

Главы брендов одежды и обуви Екатерина Тимошенко (Katimo) и Оксана Шаповалова (T.Mosca) и Алина Качоровская (Kachorovska) отметили: Киев может стать столицей моды Восточной Европы.

— За последние два года мы видим, что наш рынок вырос на 100%, и это в сложных условиях, в которых мы сейчас работаем, — заявила Оксана Шаповалова.

По словам предпринимателей, сейчас у Украины есть ряд преимуществ, благодаря которым кризис можно использовать как возможность скачка вверх. Среди таких преимуществ они назвали:

географическое расположение — ныне Китай находится под санкциями со стороны США, поэтому Украина остается выгодным партнером, который находится ближе к Европе, чем Турция;

гибкость и скорость в сроках доставки — ведь у украинских брендов есть собственные лаборатории и фабрики, тогда как западные работают по аутсорсингу;

внимание к Украине из-за войны — действительно, сейчас прослеживается мода на украинское, однако здесь скрывается и вторая сторона медали в виде неблагочестия некоторых, спекулирующих на украинском, производителей и брендов;

скорая доставка к покупателю — украинские бренды отмечают необходимость дальше активно сотрудничать с нашими перевозчиками, Новой почтой и Укрпочтой, а также открыть хотя бы один аэропорт в безопасном украинском городе, чтобы ускорить процесс отправок-получений продуктов, оборудования и специалистов.

А еще модная индустрия стремится к масштабированию: ключевой вектор довольно неожиданный — Африка.

По мнению владелиц брендов, там проживает целевая аудитория брендов, к тому же в Африке уже проживают 200 миллиардеров.

Пока украинское в тренде, необходимо наши модные бренды превратить в настоящий лавмарк в сочетании цена-качество, — отмечают украинские предприниматели.

Украинский проект помогает отечественным брендам стать известными на весь мир и предлагает свое видение развития модной индустрии в стране. Об ELEMENT 18-1750, их миссии и как стать частью модной индустрии Украины, мы писали в нашем другом материале.

Главное фото: Минэкономики.

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