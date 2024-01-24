Украинские бренды нужно превратить в лавмарк: как развивается отечественная модная индустрия

Виктория Мельник, журналист сайта 24 января 2024, 15:00
модная индустрия
Фото: Pexels

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