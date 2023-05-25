Временные и постоянные: на сколько лет выдают водительские права в Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 мая 2023, 17:00
На скільки років видають посвідчення водія в Україні
Фото: Pexels

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