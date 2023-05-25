Временные и постоянные: на сколько лет выдают водительские права в Украине

Людей, которые хотят научиться ездить на машине, интересует, на сколько лет выдают водительское удостоверение. Ведь после окончания автошколы и сдачи экзаменов ты получаешь временное, и лишь через несколько лет — постоянное.

Мы расскажем, на сколько лет выдают водительское удостоверение в Украине.

На сколько лет выдают временное водительское удостоверение

Первые водительские права человек получает, окончив автошколу и успешно сдав все экзамены. Согласно изменениям, предусмотренными постановлением КМУ от 10 ноября 2017 №885., временные водительские права выдаются сроком на два года.

Когда выдают постоянные водительские права

Человек может обменять временное водительское удостоверение через два года. Это нельзя сделать ранее установленного срока.

Обмен временных водительских прав на постоянные права, длительностью действия 30 лет, происходит без сдачи экзаменов в сервисном центре при наличии необходимого списка документов.

Главное условие обмена временных водительских прав на постоянные — управление транспортным средством без нарушений ПДД. Права можно обменять, если есть не более двух административных предупреждений.

Если их больше или водитель совершил уголовное правонарушение, обмен водительских прав невозможен. Временные права аннулируются без права восстановления.

Чтобы получить, новые водительские права, нужно повторно пройти обучение в автошколе и сдать экзамены по теории и практике в сервисном центре. Потом человек снова получает временные права на два года.

Ранее мы рассказывали, как обменять водительское удостоверение и что для этого нужно.

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