Есть всего десять дней. Как обменять водительское удостоверение при смене фамилии

Часто люди при смене фамилии, имени или отчества сталкиваются с проблемой переоформления документов. Одним из таких являются водительские права.

Необходимо позаботиться о своевременной смене водительского удостоверения. Подробнее о том, как это сделать и в какие сроки, рассказали на сайте Главного сервисного центра МВД.

Обменять водительские права можно двумя способами: онлайн и офлайн. Рассмотрим каждый из способов подробнее.

Как обменять водительское удостоверение при смене фамилии онлайн

Чтобы оформить данную услугу через интернет, необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя, заполнить все необходимые поля, добавить скан-копии документов, оплатить услугу.

Получить готовый документ можно:

в отделении АО Укрпочта;

курьерской доставкой;

в сервисном центре МВД.

В первых двух вариантах доставки стоимость ориентировочно составит 270 грн за бланк и 294 грн за логистические расходы.

Если забирать документы в сервисном центре МВД — ориентировочная цена 270 грн.

Какие сканы документов необходимо приложить:

Паспорт. Документ, подтверждающий изменение персональных данных. Медицинскую справку (на время действия военного положения медицинская справка необязательна).

Срок переоформления водительского удостоверения: десять рабочих дней на обработку заявки и до пяти дней занимают логистические услуги.

Как обменять водительское удостоверение при смене фамилии офлайн

Чтобы оформить услугу офлайн, необходимо обратиться в сервисный центр МВД и иметь при себе следующие документы:

Паспорт. Идентификационный код. Имеющееся водительское удостоверение. Документ, подтверждающий изменение персональных данных. Медицинскую справку (на время действия военного положения медицинская справка необязательна).

Срок переоформления водительского удостоверения: в течение одного рабочего дня

Стоимость данной услуги ориентировочно составляет 270 грн.

В течение какого периода нужно подать заявление об обмене водительского удостоверения при изменении персональных данных

На сайте Главного сервисного центра МВД отмечают, что в случае изменения персональных данных, а именно фамилии, имени или отчества, водительское удостоверение нужно заменить в течение десяти дней.

Обрати внимание, если закончился срок действия водительского удостоверения до периода военного положения или во время его действия, то при наличии такого удостоверения лицо допускается к управлению транспортными средствами, — указано на сайте.

Заменить его возможно после отмены военного положения в стране или обратившись в сервисный центр МВД, который возобновил предоставление услуг.

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