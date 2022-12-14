Как Никита Измайлов превращал sportbank и фонд N1 в успешные проекты во время российской агрессии

Никита Измайлов — букмекер и гуру украинской IT-сферы. В 2018 году он основал фонд N1 как платформу для развития перспективных финтех-стартапов. Сегодня в портфеле N1 — необанк sportbank, платежная система Asquad, проект с технологией Tap to phone Transenix и другие стартапы.

Акционер sportbank уверен в хороших перспективах Украины после победы в войне. Никита Измайлов говорит, что Украина как бренд сегодня заявила о себе на весь мир.

Состоялась SEO-оптимизация Украины как будущего инвестхаба — иностранные инвесторы всех крупных фондов сейчас владеют всей полнотой информации о нашей стране.

Поправки на войну

Планировалось, что в начале этого года N1 сделает четыре – пять инвестиций на общую сумму около $5 млн, увеличив портфель вдвое. Но прямая российская военная агрессия 24 февраля 2022 года неизбежно изменила планы фонда. По словам Никиты Измайлова, первые два месяца войны все сотрудники занимались исключительно волонтерством — помогали ВСУ и вынужденным переселенцам.

Сейчас также смотрят

К началу лета фонд постепенно начал возвращаться к работе, тем более что все основные проекты сохранили команды. Работу N1 переформатировали, поскольку до этого фонд одновременно помогал и строить стартапы, как sportbank, и был просто инвестором. Подобный формат работы был неудобен, ведь один и тот же сотрудник одновременно занимался анализом инвестпредложений и думал о развитии запущенных проектов. Поэтому направления разделили на:

N1 — венчурный фонд;

N1 — venture builder (помогает строить стартапы);

N1 — инвестор в криптопроектах .

— Дело в том, что через год-два, если твоя компания никак не взаимодействует с криптой или блокчейном, не использует токены или NFT, это значит, что ты не используешь все возможности. Стартапы, хотя бы на 1% затрагивающие блокчейн, легче смогут привлечь инвестиции.

Поэтому я решил, что фонд будет искать стартапы в этой сфере, постепенно наращивая экспертизу. К тому же крипторынок уже фактически легализован в Украине.

Это перспективное направление, на которое я уже подыскиваю команду до десяти человек, — сообщил Никита Измайлов.

Никита Измайлов вложил более $500 тыс. в проект Transenix для малого и среднего бизнеса. Это мобильное приложение со всеми основными функциями POS-терминала для смартфона с NFC-интерфейсом.

Таких стартапов в Европе всего пять. Проект использует технологию Tap on phone и прошел сертификацию платежных систем VISA и Mastercard. Приложение дает возможность бизнесменам не тратиться на приобретение POS-терминалов. А потребители получают больше торговых заведений с бесконтактной оплатой. При этом не может быть претензий и у налоговых органов. Клиент получает товарно-кассовый чек в электронном виде.

Флагманский проект N1 — sportbank планировал до конца 2022 года обзавестись миллионом клиентов, иметь кредитный портфель в 1,5 млрд грн и портфель депозитов — около 1 млрд грн. На этот же срок планировалось начало инвестиционной окупаемости. Но это были расчеты до полномасштабной войны, которая началась 24 февраля.

Сегодня украинская экономика упала примерно на 35%. Фонд рассчитывает наращивать показатели проекта по 5–10% ежегодно. Но в целом экономика страны вряд ли будет расти такими темпами, поэтому sportbank догонит отставание от своих планов, которые были до полномасштабной войны.

— Полагаю, мы сможем вернуться к этим показателям в 2024–2025 году. После 24 февраля цели пришлось корректировать. Теперь это около 650 тыс. клиентов на конец года, 700 млн кредитного портфеля и 300 млн грн депозитов.

Количество клиентов и номинальная стоимость самого портфеля — этих цифр мы достигнем. Не сомневаюсь, что выйдем на миллион клиентов. Но то, что мы сможем сгенерировать с каждого клиента, будет гораздо меньше, чем то, что смогли бы сгенерировать до полномасштабной войны, — подчеркнул Никита Измайлов.

Причины — падение покупательной способности гривны и рост стоимость ресурса на несколько ближайших лет. Сегодня учетная ставка НБУ составляет 25%, и по прогнозам на этом же уровне она продержится ближайшие годы. А это оказывает влияние на прибыльность бизнеса.

— Даже если привлекать ресурсы населения, то все равно нужно платить 16–17% за депозит. С другой стороны, выдавать кредиты ты будешь с эффективной ставкой до 45–50%. С учетом дефолта и других накладных расходов это приводит бизнес на грань стандартной доходности. Даже если клиентская база вырастет до 2,3 млн человек, все равно достичь довоенных стратегических показателей будет сложно, потому что наша страна стала беднее, ей понадобится три – четыре года, чтобы достичь довоенного уровня, — отметил Никита Измайлов.

С начала кремлевской агрессии только украинский малый и средний бизнес потерял до $85 млрд. При этом 49% предприятий МСБ сегодня остановлены. И только 15% не поменяли или даже увеличили объемы работ. Не лучше дела и у крупного бизнеса — полностью разрушены ряд крупнейших предприятий.

Рост на фоне катастрофы

Как бы там ни было, sportbank смог показать рост. При этом инвесторы банка реализовали еще несколько крупных проектов. Помогла бизнес-модель предприятия, которая ориентирована прежде всего на пользу компании обществу.

Sportbank привлек 500 тыс. клиентов. За это время через финучреждение сделано более 10 млн переводов на сумму около 10 млрд грн. Клиенты открыли в банке 100 тыс. сберсчетов на сумму 100 млн грн. Еще на 100 млн грн (уже после начала вторжения!) вложено 15 тыс. депозитов. По прогнозам до конца 2022-го число клиентов банка вырастет до 600 тыс. человек.

В чем секрет успеха?

Во-первых, инвесторы точно описали портрет потребителя банка . Им стал успешный молодой человек, продвинутый в технологиях, увлеченный спортом и здоровым образом жизни. Он ценит свое время и стремится решить финансовые вопросы в несколько кликов на гаджете. Во-вторых, основатели банка сохранили команду . После начала агрессии весь коллектив начал работать дистанционно, где бы ни находился тот или иной сотрудник. Это помогло стабильной работе банка даже в самые сложные часы войны. В-третьих , оправдался расчет на доверие клиентов . Во время войны банковское обслуживание не прекращалось ни на минуту. Кредитные лимиты не пересматривались, sportbank ни разу не поменял комиссии и ставки. Это позволило не только сохранить клиентов, но и привлечь новых. Ведь множество людей в Украине потеряли работу и источники доходов.

Никита Измайлов неоднократно подчеркивал, что кроме исключительно бизнес-инструментария, для успеха важна вера в собственные силы и будущее страны. При этом во время войны жизненно необходимо помогать армии и верить в Вооруженные силы Украины.

Ранее мы рассказывали, что будет с украинской экономикой в 2023 году.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!