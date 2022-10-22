Что будет с экономикой Украины в последующие годы — рассказывает министр Юлия Свириденко

Война изрядно встряхнула малый и средний бизнес Украины. Вместе с тем правительство прилагает максимальные усилия, чтобы в военных реалиях “вытянуть” экономику страны на жизнеспособный уровень. Сейчас власти запустили несколько инициатив, которые должны поддерживать и стимулировать украинский бизнес.

Об этом рассказала в интервью телеведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире Национального телемарафона первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она считает, что только таким образом госбюджет Украины может наполниться необходимыми денежными средствами.

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— Мы должны стимулировать аграрный сектор — то, что нам дает валютную выручку. Поддержать металлургов, химиков, изготовителей пищевой промышленности. И делать это как через реализацию масштабных программ поддержки, так и точечно с помощью правительства. Иначе бизнес не выживет. И мы понимаем это.

Несмотря на военные реалии, бизнес хочет развиваться, — отмечает Юлия Свириденко.

Как развивать бизнес в условиях войны?

По словам министра, именно микрогранты на открытие или развитие бизнеса, переработки, программы в аграрной сфере сейчас дают возможность украинскому бизнесу развиваться. Поэтому правительство работает над привлечением к финансированию грантовых программ западных партнеров.

Политик также говорит, что украинская экономика демонстрирует гибкость. Прогнозы по падению ВВП по итогам года улучшились по сравнению с прогнозами, которые давали в начале войны.

— Если дать характеристику экономике Украины, то это — антоним к слову хрупкость. Мы адаптировались. У нас есть разные сценарии, в зависимости от того, что будет происходить в военном плане. И к каждому из этих сценариев есть набор инструментов: как мы должны поддерживать экономику.

Один из наиболее оптимистичных сценариев — рост экономики на 15% и больше. Наиболее пессимистический — падение на 0,4%. В расчете госбюджета на 2023 год планируется рост на 4%, — добавляет Юлия Свириденко.

Также глава Минэкономики рассказала: Украиной интересуются, и именно поэтому мы уверены в нашей победе. Западные партнеры уже вкладывают в развитие украинского бизнеса, планируется привлечь еще больше инвестиционных источников.

— Надеемся запустить до конца года один инвестиционный проект с покрытием до 90% от MIGA. Это говорит о том, что мы уверены в нашей победе. И что, несмотря на войну, иностранные инвесторы интересуются проектами в Украине, — говорит она.

Забегая наперед, министр говорит: в послевоенный период страна будет опираться на те отрасли экономики, которые сейчас наиболее гибки. А это — Military-tech, сельское хозяйство, металлургия и другие. С акцентом на очень глубокую переработку.

Для нас жизненно необходимо уменьшить физический объем экспорта сырьевой продукции, но не потерять экспортную выручку, — сказала министр.

Сейчас Украина нуждается в поддержке граждан: особенно на энергетическом фронте. Чтобы тебе было легче бороться со всеми и экономить электричество, предлагаем узнать из нашего материала, когда в Украине перестанут выключать свет и от чего это будет зависеть.

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