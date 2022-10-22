Що буде з економікою України в наступні роки — відповідає міністерка Юлія Свириденко

Війна добряче струсонула малий та середній бізнеси України. Разом з тим уряд докладає максимальних зусиль аби у воєнних реаліях “витягти” економіку країни на життєздатний рівень. Зараз влада запустила кілька ініціатив, які мають підтримувати й стимулювати український бізнес.

Про це розповіла в інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі Національного телемарафону перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона вважає, що тільки таким чином держбюджет України може наповнитися необхідними коштами.

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— Ми маємо стимулювати аграрний сектор — те, що нам дає валютний виторг. Підтримати металургів, хіміків, виробників харчової промисловості. І робити це як через реалізацію масштабних програм підтримки, так і точково за допомогою Уряду. Інакше бізнес не виживе. І ми це розуміємо.

Попри воєнні реалії бізнес хоче розвиватися, — зазначає Юлія Свириденко.

Як розвивати бізнес в умовах війни?

За словами, міністерки, саме мікрогранти на відкриття чи розвиток бізнесу, перероблювання, програми в аграрній сфері зараз дають спроможність українському бізнесу розвиватися. Тому нині Уряд працює над залученням до фінансування грантових програм західних партнерів.

Політикиня каже, що українська економіка демонструє гнучкість. Прогнози щодо падіння ВВП за підсумками року покращились порівняно з прогнозами, які давали на початку війни.

— Якщо дати характеристику економіки України, то це — некрихкість. Ми адаптувались. У нас є різні сценарії, в залежності від того, що відбуватиметься в військовому плані. І до кожного з цих сценаріїв є набір інструментів: яким чином ми маємо підтримувати економіку.

Один з найбільш оптимістичних сценаріїв — зростання економіки на 15% та більше. Найбільш песимістичний — падіння на 0,4%. У розрархунку держбюджету на 2023 рік планується зростання на 4%, — зазначає Юлія Свириденко.

Також очільниця Мінекономіки розповіла: Україною цікавляться, і саме тому ми впевнені в нашій перемозі. Західні партнери уже вкладають у розвиток українського бізнесу, планується залучення ще більше інвестиційних джерел.

— Маємо надію запустити до кінця року один інвестиційний проект з покриттям до 90% від MIGA. Це говорить про те, що ми впевнені в нашій перемозі. І що, попри війну, іноземні інвестори цікавляться проєктами в Україні, — каже вона.

Забігаючи наперед, міністерка каже: у післявоєнний період країна опиратиметься на ті галузі економіки, які є найбільш гнучкими зараз. А це — Military-tech, сільське господарство, металургія та інші. З акцентом на дуже глибоке перероблювання.

Для нас життєво необхідно зменшити фізичний обсяг експорту сировинної продукції, але не втратити експортний виторг, — сказала міністерка.

Зараз Україна потребує підтримки громадян: особливо — на енергетичному фронті. Аби тобі було легше боротися з усіма та економити електрику, пропонуємо дізнатися з нашого матеріалу, коли в Україні перестануть вимикати світло й від чого це залежатиме.

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