Як Никита Ізмайлов перетворював sportbank та фонд N1 на успішні проекти під час російської агресії

Никита Ізмайлов — букмекер та гуру української IT-сфери. У 2018 році він заснував фонд N1 як платформу для розвитку перспективних фінтех-стартапів. Сьогодні у портфелі N1 — необанк sportbank, платіжна система Asquad, проект із технологією Tap to phone Transenix та інші стартапи.

Акціонер sportbank впевнений у добрих перспективах України після перемоги у війні. Никита Ізмайлов каже, що Україна як бренд сьогодні заявила про себе на весь світ.

Відбулася SEO-оптимізація України як майбутнього інвестхабу — іноземні інвестори всіх великих фондів зараз мають всю повноту інформації про нашу країну.

Поправки на війну

Планувалося, що на початку цього року N1 зробить чотири – п’ять інвестицій на загальну суму близько $5 млн, збільшивши портфель удвічі. Але пряма російська військова агресія 24 лютого 2022 року неминуче змінила плани фонду. За словами Никити Ізмайлова, перші два місяці війни всі співробітники займалися виключно волонтерством — допомагали ЗСУ та вимушеним переселенцям.

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До початку літа фонд поступово почав повертатися до роботи, тим більше, що всі основні проекти зберегли команди. Роботу N1 переформатували, оскільки до цього фонд одночасно допомагав і будувати стартапи, як sportbank, і був просто інвестором. Подібний формат був незручний, адже той самий співробітник водночас займався аналізом інвестпропозицій і думав про розвиток запущених проектів. Тому напрями розділили на:

N1 — венчурний фонд;

N1 — venture builder (допомагає будувати стартапи);

N1 — інвестор у криптпроектах.

— Річ у тім, що через рік-два, якщо твоя компанія ніяк не взаємодіє з криптою чи блокчейном, не використовує токени чи NFT, це означає, що ти не використовуєш усіх можливостей. Стартапи, які хоча б на 1% зачіпають блокчейн, легше зможуть залучити інвестиції.

Тому я вирішив, що фонд шукатиме стартапи у цій сфері, поступово нарощуватиме експертизу. До того ж крипторинок уже фактично легалізований в Україні.

Це перспективний напрям, на який я вже підшукую команду до десяти осіб, — повідомив Никита Ізмайлов.

Никита Ізмайлов вклав понад $500 тис. у проект Transenix для малого та середнього бізнесу. Ця мобільна програма з усіма основними функціями POS-термінала для смартфона з NFC-інтерфейсом.

Таких стартапів у Європі лише п’ять. Проект використовує технологію Tap on phone та пройшов сертифікацію платіжних систем VISA та Mastercard. Програма дає змогу бізнесменам не витрачатися на придбання POS-терміналів, а споживачі отримують більше торгових закладів із безконтактною оплатою. При цьому не може бути претензій і у податкових органів. Клієнт отримує товарно-касовий чек в електронному вигляді.

Флагманський проект N1 — sportbank планував до кінця 2022 року набути мільйон клієнтів, мати кредитний портфель у 1,5 млрд грн і портфель депозитів — близько 1 млрд грн. На цей термін був запланований початок інвестиційної окупності. Але це були розрахунки до повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого.

Сьогодні українська економіка впала приблизно на 35%. Фонд розраховує нарощувати показники проекту з 5–10% щорічно. Але в цілому економіка країни навряд чи зростатиме такими темпами, тому sportbank наздожене відставання від своїх планів, які були до повномасштабної війни.

— Вважаю, ми зможемо повернутися до цих показників у 2024–2025 році. Після 24 лютого цілі довелося коригувати. Тепер це близько 650 тис. клієнтів на кінець року, 700 млн кредитного портфеля та 300 млн грн депозитів.

Кількість клієнтів та номінальна вартість самого портфеля — цих цифр ми досягнемо. Не маю сумніву, що вийдемо на мільйон клієнтів. Але те, що ми зможемо згенерувати з кожного клієнта, буде набагато менше, ніж те, що змогли б згенерувати до повномасштабної війни, — наголосив Никита Ізмайлов.

Причини — падіння купівельної спроможності гривні та зростання вартості ресурсу на кілька найближчих років. Сьогодні облікова ставка НБУ становить 25%, і за прогнозами на цьому рівні вона протримається найближчими роками. А це впливає на прибутковість бізнесу.

— Навіть якщо залучати ресурси населення, то все одно потрібно сплачувати 16–17% за депозит. З іншого боку, видавати кредити ти будеш з ефективною ставкою до 45–50%. З урахуванням дефолту та інших накладних витрат це виводить бізнес на межу стандартної прибутковості. Навіть якщо клієнтська база зросте до 2,3 млн осіб, все одно досягти довоєнних стратегічних показників буде складно, тому що наша країна стала біднішою, їй знадобиться три – чотири роки, щоб досягти довоєнного рівня, — зазначив Никита Ізмайлов.

З початку кремлівської агресії лише український малий та середній бізнес втратив до $85 млрд. При цьому 49% підприємств МСБ сьогодні зупинено. І лише 15% не змінили або навіть збільшили обсяги робіт. Не кращі справи й у великого бізнесу — повністю зруйновано низку найбільших підприємств.

Зростання на фоні катастрофи

Хай там як, sportbank зміг показати зростання. При цьому інвестори банку реалізували ще кілька великих проектів. Допомогла бізнес-модель підприємства, яка орієнтована насамперед на користь компанії для суспільства.

Sportbank залучив 500 тис. клієнтів. За цей час через фінустанову зроблено понад 10 млн переказів на суму близько 10 млрд грн. Клієнти відкрили у банку 100 тис. ощадрахунків на суму 100 млн грн. Ще на 100 млн грн (вже після початку вторгнення!) вкладено 15 тисяч депозитів. За прогнозами до кінця 2022-го кількість клієнтів банку зросте до 600 тис. осіб.

У чому секрет успіху?

По-перше, інвестори точно описали портрет споживача банку. Ним стала успішна молода людина, просунута у технологіях, захоплена спортом та здоровим способом життя. Вона цінує свій час і намагається розв’язувати фінансові питання кількома кліками на гаджеті. По-друге, засновники банку зберегли команду. Після початку агресії весь колектив почав працювати дистанційно, де б не перебував той чи інший співробітник. Це допомогло стабільній роботі банку навіть у найскладніші години війни. По-третє, виправдався розрахунок на довіру клієнтів. Під час війни банківське обслуговування не припинялося ні на хвилину. Кредитні ліміти не переглядалися, sportbank жодного разу не змінив комісії та ставки. Це допомогло не лише зберегти клієнтів, а й залучити нових. Адже багато людей в Україні втратили роботу та джерела доходів.

Никита Ізмайлов неодноразово наголошував, що крім виключно бізнес-інструментарію для успіху важлива віра у власні сили та майбутнє країни. При цьому під час війни життєво необхідно допомагати армії та вірити у Збройні сили України.

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