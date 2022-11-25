Ukraine is Here: новый проект от Минкульта и Google

Українська культура завжди була і залишається ціллю номер один для російських окупантів. Вони зараз нищать, випалюють все українське на нашій землі: картини Марії Примаченко, музеї Григорія Сковороди, історичну домівку Валентини Чорновіл.

Та зрештою, Міністерство культури України спільно з Google Arts & Culture представили проект, який точно збереже українське мистецтво та культурну спадщину на віки — Україна поруч. У своєму Telegram міністр культури України Олександр Ткаченко зазначив: проект готувався уже кілька років, але через війну його реліз постійно відкладали.

Але врешті зрозуміли, що зволікати не треба, тому що Ukraine is Here і найкращий час — саме зараз.

Про проект Ukraine is Here

На платформі зібрані автентичні та інтерактивні історії, музика, відео та віртуальні проекти, які розповідають про Україну. На сторінці Ukraine is Here можна знайти корисну та цікаву інформацію за чотирма розділами: Мистецтво, Культура, Архітектура та Природа.

Сейчас также смотрят

Найцікавіше: на платформі також доступні деякі об’єкти, фізичні аналоги яких було пошкоджено чи знищено внаслідок російських обстрілів, як-от дзвіниця Успенського собору в Харкові.

— Унікальна колекція пропонує ближче познайомитися з автентичними, інтерактивними історіями про українські мистецтво, архітектуру й природні ландшафти через музику, відео, віртуальні галереї, які зібрано вперше на одній платформі та в один дотик, — розповідає Ткаченко.

Перша леді України Олена Зеленська уже відреагувала на новий проект Мінкульту та платформи Google.

— Коли російські окупанти палять українські пам’ятки, або розграбовують їх, проект Україна поруч від Google і Міністерства культури та інформаційної політики України є особливо важливим. Бо водночас зберігає українську культуру й робить її популярнішою у світі.

Адже наша культура — не лише наша. Це спадок усього цивілізованого світу. Коли культурні цінності втрачає одна країна, втрачає весь світ.

Аби не втратити світові надбання української культури, варто дізнаватися нове самому та розповідати іншим! Про трипільську культуру та її надбання ми розповідали у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram!