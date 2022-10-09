Lifestyle

Трипільські орнаменти, як мантра на збереження життя! Художниця про культурні традиції українців

Олена Астахова, Журналістка пограми Факти ICTV 09 Жовтня 2022, 14:30
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