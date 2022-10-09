Трипільські орнаменти, як мантра на збереження життя! Художниця про культурні традиції українців

Художники зображають у картинах власне бачення світу. Інколи на їхні роботи можна дивитися годинами, роздивлятися кожну деталь, яка неймовірно ретельно пропрацьована.

9 жовтня в Україні відзначають День художника. Сьогодні ми розповімо тобі про Наталію Корф-Іванюк, яка створює килими-обереги на основі трипільських орнаментів.

Художниця розповідає, що всі геометричні фігури на килимах щось означають. Наприклад, трикутники — жіночий й чоловічий початок, квадрат — гармонія або поле, квадрат з хрестом — охорона тощо.

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— Усі хрестики, ромби, трикутники — це така українська мантра. Люди зробили собі оберіг на життя. Усі знаки й символи складалися в окрему індивідуальну історію, — розповідає Наталія.

Округлі квіти Полтавщини разом з чіткою геометрією Гуцульщини — ось наша Україна. Художниця-керамістка створила і свої обереги, на багатьох — дерево роду, від пращурів до нинішньої війни.

Культурні традиції — хребет нашої нації. Якщо ми хочемо надалі відроджувати щось та вистояти як нація, то нам потрібно триматися саме за наші традиції, — наголошує вона.

Трипільська культура сягала від Карпат до Дніпра та Чорного моря. Про мистецький код нашої нації, закарбований в автентичних орнаментах — дізнайся більше у відео.

Раніше ми розповідали про виставку Паоло Койя у Львові — картини з осколків мін.

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