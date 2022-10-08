Унікальні полотна з осколків снарядів — війна в Україні очима італійського художника

Італійський митець Паоло Койя створює полотна з осколків мін та снарядів, які розриваються в Україні. Художник представив у Львові унікальну виставку.

Вона триватиме до 10 жовтня, а потім помандрує Європою. Автор хоче, щоб весь світ побачив ті жахи, які принесла війна в нашу державу. Ще одна мета поїздки — зібрати гроші на підтримку українців.

З 2016 року Койя працює та живе в Україні. А з початком повномасштабного вторгнення активно допомагає людям, які постраждали від війни, зокрема з житлом та роботою в Італії.

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24 лютого застало мене в Києві. Того ранку я прокинувся під вибухи бомб і зрозумів, що почалось. Безумовно, був страх та нерозуміння, а що далі.

Ми швидко зібрались з друзями та поїхали на кордон з Польщею, щоб допомагати виїжджати іншим, — ділиться митець.

Більш як два місяці чоловік жив у Польщі, допомагаючи українським переселенцям. Та зрештою вирішив повернутись в Україну та продовжити свою творчість уже тут.

Представлена виставка є результатом активної волонтерської діяльності останніх шести місяців. Автор створив вісім унікальних картин з уламків снарядів.

















Видатну українську художницю Марію Примаченко нагородили відзнакою посмертно Національна легенда України. Вона створила понад 800 неймовірних картин. Читай, де вони зберігаються нині.

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