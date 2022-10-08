Люди

Унікальні полотна з осколків снарядів — війна в Україні очима італійського художника

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 08 Жовтня 2022, 20:00

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