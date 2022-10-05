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Ціла серія стінописів про коріння українців! Історія унікального проекту, який підтримує дітей з порушеннями розвитку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Жовтня 2022, 10:00
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Ціла серія стінописів про коріння українців! Історія унікального проекту, який підтримує дітей з порушеннями розвитку
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