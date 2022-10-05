Ціла серія стінописів про коріння українців! Історія унікального проекту, який підтримує дітей з порушеннями розвитку

Останнім часом ми дедалі більше розповідали про українських захисників, медиків, волонтерів. Звісно, це важливо, але не варто забувати про ті проблеми в тилу, які були, є та, на жаль, будуть.

Ми розповімо тобі про проект Міфологічними стежками України, створений на території дитячого будинку, де перебували понад 150 дітей з порушеннями розвитку.

Співзасновниця та співавторка проекту Євгенія Фуллен розповіла Вікнам більше про створення стінописів. Долучитися до проекту можуть усі охочі.

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Чим займалася раніше

Дівчина — фотомисткиня, до повномасштабного вторгнення займалася створенням казкових масштабних знімань, брала участь у престижних міжнародних виставках.

— Крайня виставка, у якій я брала участь до повномасштабної війни, була спільним проектом MUSA International ArtSpace і Spivakovska ART спільно з ЮНЕСКО центр Болонья 2020, — розповідає вона.

Уже влітку минулого року почали реалізовувати проект Народженні з попелу — серія стінописів проти домашнього насилля під егідою ЮНЕСКО. Зараз два таких стінописи є на вулиці Княжий затон, 21 та на Святошинському управлінні освіти в Києві.

Про проект Міфологічними стежками України

— Це соціальний проект, який поєднує в собі міфологію України, наше коріння та частину нашої історії, що є важливим елементом розвитку сучасної країни.

На жаль, багато українських традицій, міфів, віршів та казок уже не збереглися в пам’яті багатьох українців.

З кожним роком частина нашої культури втрачається назавжди… Важливим завданням цього проекту є візуальне нагадування про те, хто ми є, та створення яскравого стінопису, — розповідає Євгенія.

Авторство належить команді fulenko murales, а засновники проекту — Євгенія Фуллен, Юрій Козлов, Тіна Діденко, Євгеній Діденко. Митці, які допомагають творити: Тіна Діденко, Олена Янко, Вікторія Цимбалюк, Катерина Дацун.

Євгенія каже: це буде рекорд України, Європи та світу як найбільший артоб’єкт на українську тематику та міфологію. Його загальна площа сягає приблизно 6500 кв. м.

— Це один проект, він — унікальний та в єдиному екземплярі. Він об’єднує в собі ідею створення музею нашої культури та народної спадщини України в серії цільних стінописів. Це те, чого немає ні в Україні, ні в Європі, ні у світі, — наголошує співзасновниця.

Задумане втілюватимуть на зовнішній та внутрішній стіні дитячого будинку, продовжуючи малюнок по асфальту до стін будівлі. Хочуть закінчити восени наступного року.

— Ми маємо на меті нагадати українцям своє коріння та традиції, показати дітям, що вони, попри відсутність батьківської опіки, можуть стати успішними людьми.

Показати, що вони сильні та талановиті і, якщо матимуть бажання малювати, світ, люди та держава підтримають їх! — каже Євгенія.

Вона пояснює: головна проблема сучасного суспільства — сприйняття людей з певними видами порушень, як неповноцінних. Тож поки ця проблема існує, їм важко перебувати в громадських місцях.









— Нам допомагатимуть малювати діти з ментальними порушеннями. Їхні роботи прикрашатимуть внутрішню сторону стіни, щоб дати дітям зрозуміти: їхні малюнки — важливі! — ділиться Євгенія.

Підтримують проект звичайні люди та благодійні організації, зокрема ГО Об’єднаний Гуманітарний Фонд. Про свою роботу розповідають у соціальних мережах та ЗМІ, але Євгенія каже, що непогано працює і “сарафанне радіо”. Люди дізнаються й проявляють бажання допомогти. Звісно, їм не відмовляють.

Що надихає

— Мене надихають люди, які, попри біль та війну, продовжують робити все задля перемоги. Також мене надихає чоловік з дитиною та друзі. Це моя група підтримки, — ділиться жінка.

Реакція дітей та керівників закладу тільки позитивна.







— Це не простий дитячий будинок, це місце, де діти, дивлячись на малюнки з нашої міфології та казок, вчаться сприймати Україну сильною та незалежною, а не такою, як її звикли зображати у радянські часи, — розповідає Євгенія.

Вона поділилася: одно разу вихованець дитячого будинку виявив бажання малювати балонами фарб, і її чоловік його навчив. Жінка запевняє: сила українців — у незламності нашого духу.

Людям з ментальними порушеннями дійсно поки складно у нашому суспільстві. Але ми маємо їм допомагати й підтримувати. Раніше ми розповідали про дітей з ментальними порушеннями та найголовніші міфи навколо цієї теми.

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