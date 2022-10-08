Уникальные полотна из осколков снарядов — война в Украине глазами итальянского художника

Итальянский художник Паоло Койя создает полотна из осколков мин и снарядов, которые разрываются в Украине. Деятель искусства представил во Львове уникальную выставку.

Она продлится до 10 октября, а затем отправится в Европу. Автор хочет, чтобы весь мир увидел ужасы, которые принесла война в наше государство. Еще одна цель поездки — собрать деньги в поддержку украинцев.

С 2016 года Койя работает и живет в Украине. А с началом полномасштабного вторжения активно помогает пострадавшим от войны людям, в частности с жильем и работой в Италии.

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24 февраля застало меня в Киеве. В то утро я проснулся от взрыв бомб и понял, что началось. Безусловно, был страх и непонимание, а что дальше.

Мы быстро собрались с друзьями и поехали на границу с Польшей, чтобы помогать уезжать другим, — делится художник.

Более двух месяцев мужчина жил в Польше, помогая украинским переселенцам. В конце концов решил вернуться в Украину и продолжить свое творчество уже здесь.

Представленная выставка является результатом активной волонтерской деятельности последних шести месяцев. Автор создал восемь уникальных картин из обломков снарядов.

















Выдающуюся украинскую художницу Марию Примаченко наградили посмертно и присвоели звание Национальная легенда Украины. Она создала более 800 невероятных картин. Читай, где они хранятся сейчас.

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