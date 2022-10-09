Трипольские орнаменты, как мантра на сохранение жизни! Художница о культурных традициях украинцев

Художники отображают в картинах собственное видение мира. Иногда на их работы можно смотреть часами, рассматривать каждую деталь, которая невероятно тщательно проработана.

9 октября в Украине отмечают День художника. Мы расскажем тебе о Наталье Корф-Иванюк, которая создает ковры-обереги на основе трипольских орнаментов.

Художница рассказывает, что все геометрические фигуры на коврах что-то означают. Например, треугольники — женское и мужское начало, квадрат — гармония или поле, квадрат с крестом — охрана и т.д.

Сейчас также смотрят

— Все крестики, ромбы, треугольники — это украинская мантра. Люди сделали себе оберег на жизнь. Все знаки и символы складывались в отдельную индивидуальную историю, — рассказывает Наталья.

Округлые цветы Полтавской области вместе с четкой геометрией Гуцульщины — вот наша Украина. Художница-керамистка создала и свои обереги, на многих — дерево рода, от предков до нынешней войны.

Культурные традиции — хребет нашей нации. Если мы хотим в дальнейшем возрождать что-то и выстоять как нация, нам нужно держаться именно за наши традиции, — отмечает она.

Трипольская культура объединила страну — от Карпат до Днепра и Черного моря. О художественном коде нашей нации, запечатленном в аутентичных орнаментах — узнай больше в видео.

Ранее мы рассказывали о выставке Паоло Койя во Львове — картины из осколков мин.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!