Остановить Голиафа: документальный фильм о войне и провале российского блицкрига

Настоящую войну увидеть можно только тогда, когда проживешь ее. Километры пленки, ранее показывавшие нам реалии военной жизни, оказались обманкой, что и десятины правды не расскажет.

Украинская война уже стала темой для фильмов, несколько лент вышли раньше. Почему провалился российский блицкриг? Об этом расскажет украинский документальный фильм Остановить Голиафа. Увидеть его можно на канале ICTV. Допремьерный показ уже прошел в Германии.

Режиссер украинской документальной ленты Артем Литвиненко говорит, что пытался внести в фильм не травму украинского народа, а военную аналитику.

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— Мы исследовали, почему провалился российский блицкриг. Что мы сделали, что смогли перечеркнуть планы врага, — делится художник.

Украинские и зарубежные военные аналитики на протяжении всего фильма проходят по тропам российской армии во время их наступления и анализируют их ошибки. Среди экспертов также военные ВСУ и ТрО, которые тогда участвовали в обороне страны.

Кино начитано на нескольких языках, потому что рассчитано и на иностранного зрителя. Одну из версий фильма озвучивал американский актер и великий друг Украины Лиев Шрайбер.

Просмотреть ленту можно будет 24 февраля в 17:50 на телеканале ICTV2.

Отечественные режиссеры смогли отснять качественные фильмы о войне буквально через месяц после ее начала. Раньше мы рассказывали тебе о фильмах цикла А потім прийшли браття — где можно посмотреть серии цикла, читай в нашем материале.

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Главное фото: ICTV