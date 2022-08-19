А потом пришли “братья”. ОУП сняло цикл фильмов о российских преступлениях против Украины

Вскоре свободная Украина будет праздновать свою 31-ю годовщину независимости. До 24 августа украинские медиа решили объединить украинский народ не только за борьбой против российского оккупанта, но и за просмотром хорошего отечественного фильма о нашей национальной борьбе.

Начиная с 22 августа, на разных платформах состоится показ первых четырех фильмов об истории украинского противостояния России. Снимали и организовывали показ фильмов Объединение Украинских Продюсеров (ОУП), съемки начались уже во время войны, а название этого цикла — А потім прийшли “братья”.

Кто такие ОУП?

Объединение Украинских Продюсеров самоорганизовалось в марте 2022 года. Семь опытных продюсеров, работавших в кино и телевидении, объединились для съемок фильмов о сильных украинцах — Владимир Бородянский, Дарья Легони-Фиалко, Алла Липовецкая, Марина Квасова, Игорь Сторчак, Виктор Мирский, Ирина Заря.

Соучредительница ОУП Анна Липовецкая подчеркивает символизм 24 августа этого года — потому что мы празднуем в то время, когда против нашей независимости развернута большая война.

Сейчас в этой войне мы все рядом с ВСУ. Наш вклад — это наши фильмы об украинцах, которые своей силой, волей и любовью обязательно победят.

Основная цель акции — погрузить украинцев глубже в то, что мы испытываем сейчас, чтобы показать всю глубину наших чувств. Кинематограф, как правило, умеет передать все события лучше через замедление сюжета и растяжение хронометража, а зрители наконец-то могут увидеть все со стороны.

Еще один соучредитель и продюсер акции Владимир Бородянский отмечает: фильмы созданы с целью зафиксировать все, что возможно, чтобы не дать разорить реальность, чтобы сохранить все военные преступления России в Украине.

— Сейчас на глазах всего мира россияне с помощью своих марионеток и квазиреспублик готовят показательный трибунал над защитниками Мариуполя в наш День Независимости. “ДНР” и “ЛНР” отменили мораторий на смертную казнь, обустроили железные клетки и приглашают на судилище зрителей.

Все это произойдет в помещении Мариупольской филармонии, на которое россияне сбрасывали бомбы, когда там прятались гражданские. Так что эти фильмы станут для россиян приговором — они свидетельствуют о том, что произошло на самом деле.

Вниманию зрителей будут представлены фильмы о трагических событиях в Украине: Маріуполь. Невтрачена надія, Дев’ять життів, Вокзал надії та Втрачений дім.

О чем фильмы цикла А потім прийшли “братья”

Маріуполь. Невтрачена надія — это фильм-свидетельство людей, которые в первый месяц великой войны жили в Мариуполе. Изображение российко-украинской войны глазами простых людей, оказавшихся в эпицентре войны, является сильным приемом, который не оставит равнодушным никого.

Дев’ять життів — фильм, который раскроет тему выживания домашних животных во время боевых действий. Операторы фильма проделали колоссальную работу, показав с разных ракурсов дорогу из ада к спасению: от вывоза из зоны боевых действий зоопарка до Котопапы — спасителя кошек.

Фильм Вокзал надії рассказывает истории украинских беженцев и европейских волонтеров. Основной нарратив — иногда люди неожиданно для себя открывают огромные запасы добра, гуманизма и эмпатии.

Втрачений дім снимали весной 2022 года, сразу после освобождения Киевской области от российских оккупантов. Фильм будет служить дневником для тех, кто потерял собственный дом в результате оккупации. Люди будут исповедоваться перед зрителем и покажут свои эмоции, которые вызывает у них “русский мир”.

Четыре фильма — смысл один

Одна из соорганизаторов Дарья Легиони-Фиалко объясняет — на самом деле из этих четырех кинокартин украинцы должны понять силу своего духа и желания жить свободно.

Сложно поверить, что человек способен это выдержать, но украинцы уже шесть месяцев удивляют весь мир. Мы надеемся, что наши фильмы не только расскажут о войне так, как ее видят украинцы, но и смогут поддержать самих украинцев.

Главными партнерами кинопоказа являются мощные украинские медиаплатформы НВ и 24 канал. Также акцию поддержат Суспільне, Starlight Media, Радіо Свобода, Megogo, Sweet.tv, Київстар ТВ.

После акции все эти фильмы покажут и в телеэфире в рамках национального телемарафона Єдині новини и за рубежом — об этом сейчас ведутся переговоры с международными дистрибьюторами.

Украинское кино начало активно развиваться еще с 2013 года, однако мало кто знает, где лучше искать отечественные фильмы любого жанра. Но не волнуйся — мы нашли для тебя ресурс, который собрал все украинские фильмы для твоего удобства!

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