А потім прийшли “братья”. ОУП зняло цикл фільмів про російські злочини проти України

Невдовзі вільна Україна святкуватиме свою 31-шу річницю незалежності. До 24 серпня українські медіа вирішили об’єднати український народ не лише за боротьбою проти російського загарбника, а й за переглядом хорошого вітчизняного фільму про нашу національну боротьбу.

Починаючи з 22 серпня, на різних платформах відбудеться показ перших чотирьох фільмів про історію українського протистояння Росії. Знімали та організовували показ фільмів Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП), фільмування розпочалися вже під час війни, а назва цього циклу — А потім прийшли “братья”.

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Хто такі ОУП?

Об’єднання Українських Продюсерів самоорганізувалося у березні 2022 року. Сім досвідчених продюсерів, які працювали у кіно та на телебаченні, об’єдналися для зйомок фільмів про сильних українців — Володимир Бородянський, Дарія Легоні-Фіалко, Алла Липовецька, Марина Квасова, Ігор Сторчак, Віктор Мірський, Ірина Заря.

Співзасновниця ОУП Анна Липовецька підкреслює символізм цьогорічного 24 серпня — бо ми святкуємо в час, коли проти нашої незалежності розгорнута велика війна.

Зараз у цій війні ми всі — поряд із ЗСУ. Наш внесок — це наші фільми про українців, які своєю силою, волею та любов’ю обов’язково переможуть.

Основна ціль акції — занурити українців глибше в те, що ми переживаємо зараз, аби показати всю глибину наших почуттів. Кінематограф, як правило, вміє передати всі події краще шляхом сповільнення сюжету та розтягненням хронометражу, а глядачі нарешті мають змогу побачити все зі сторони.

Ще один співзасновник та продюсер акції Володимир Бородянський зазначає: фільми створені з метою зафіксувати все, що можливо, щоб не дати сплюндрувати реальність, щоб зберегти всі воєнні злочини Росії в Україні.

— Зараз на очах всього світу росіяни за допомогою своїх маріонеток і квазіреспублік готують показовий “трибунал” над захисниками Маріуполя в наш День Незалежності. “ДНР” і “ЛНР” скасували мораторій на смертну кару, облаштували залізні клітки та запрошують на судилище глядачів.

Все це відбудеться у приміщенні Маріупольської філармонії, на яке росіяни скидали бомби, коли там ховалися цивільні. Тож ці фільми стануть для росіян вироком — вони засвідчать все, що відбулося насправді.

До уваги глядачів постануть фільми про трагічні події в Україні: Маріуполь. Невтрачена надія, Дев’ять життів, Вокзал надії та Втрачений дім.

Про що фільми циклу А потім прийшли “братья”

Маріуполь. Невтрачена надія — це фільм-свідчення людей, які перший місяць великої війни жили в Маріуполі. Зображення російсько-української війни очима простих людей, які опинилися в епіцентрі війни, є сильним прийомом, який не залишить байдужим нікого.

Дев’ять життів — фільм, що розкриє тему виживання домашніх тварин під час бойових дій. Оператори фільму проробили колосальну роботу, показавши з різноманітних ракурсів дорогу з пекла до спасіння: від вивозу з зони бойових дій зоопарку до Котопапи — рятівника котів.

Фільм Вокзал надії розповідає історії українських біженців та європейських волонтерів. Основна думка — деколи люди неочікувано для самих себе відкривають величезні запаси добра, гуманізму та емпатії.

Втрачений дім знімали навесні 2022, одразу після звільнення Київщини від російських окупантів. Фільм слугуватиме щоденником для тих, хто втратив власний дім внаслідок окупації. Люди сповідатимуться перед глядачем та покажуть власні емоції, які викликає в них “рускій мір”.

Чотири фільми — сенс один

Одна зі співзасновниць Дар’я Легіоні-Фіалко пояснює — насправді з цих чотирьох кінокартин українці мають зрозуміти силу свого духу та бажання жити вільно.

Складно повірити, що людина здатна таке витримати, але українці вже шість місяців дивують увесь світ. Ми сподіваємося, що наші фільми не лише розкажуть про війну так, як її бачать українці, а й матимуть змогу підтримати самих українців.

Головними партнерами кінопоказу є потужні українські медіаплатформи НВ та 24 канал. Також акцію підтримають Суспільне, Starlight Media, Радіо Свобода, Megogo, Sweet.tv, Київстар ТВ.

Після акції всі ці фільми покажуть і в телеефірі у рамках національного телемарафону Єдині новини та за кордоном — про це зараз ведуться перемовини з міжнародними дистриб’юторами.

Українське кіно почало активно розвиватися ще з 2013 року, проте мало хто знає, де найкраще шукати вітчизняні фільми будь-якого жанру. Але не переймайся — ми знайшли для тебе ресурс, який зібрав усі українські фільми для твоєї зручності!

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