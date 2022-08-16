Дивись своє! Київські кінотеатри влаштовують безкоштовний тиждень українського кіно

До 31-ї річниці Дня Незалежності України кінотеатри Києва вирішили приєднатися до культурного фронту.

В рамках творчого проекту Кіновідлуння жителі та гості столиці протягом тижня, з 20 по 27 серпня, можуть безкоштовно переглядати українське кіно в муніципальних кінотеатрах.

Паралельно з марафоном українського кіно можна буде завітати на зустрічі з творчими групами кінофільмів. Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Найкращий спосіб вшанувати історію та пригадати найважливіші події в житті нашої країни — подивитися українське кіно.

Війна триває на культурному фронті, тому необхідно популяризувати український мистецький продукт, саме в цьому переконаний Київкінофільм.

Розклад подій Кіновідлуння:

20 серпня

Творча зустріч з українським актором, режисером, сценаристом та продюсером Віктором Андрієнком.

Перегляд фільму Віктора Андрієнка Іван Сила.

Де: кінотеатр Лейпциг

Коли: 20 серпня о 15:00

Скільки: вхід вільний

21 серпня

Показ українського фантастичного сімейного фільму режисера Анатолія Матешка про пригоди хлопчика та собаки-супергероя Фокстер і Макс.

Де: кінотеатр Старт

Коли: 21 серпня о 17:00

Скільки: вхід вільний

22 серпня

Показ історичного фільму-фентезі Сторожова застава режисера Юрія Ковальова.

Де: кінотеатр Промінь

Коли: 22 серпня о 17:00

Скільки: вхід вільний

23 серпня

Показ повнометражного анімаційного фільму-казки Викрадена принцеса від режисера Олега Маломужа.

Де: кінотеатр Факел

Коли: 23 серпня о 17:00

Скільки: вхід вільний

24 серпня

Допрем’єрний показ української воєнної драми Мар’яна Баушана з назвою Снайпер. Білий ворон.

Де: кінотеатри Лейпциг, Флоренція, кінотеатр імені Т.Г. Шевченка, Факел, Старт і Промінь

Коли: 24 серпня

Скільки: вхід вільний

25 серпня

Показ історичного екшну Захар Беркут, екранізації однойменної історичної повісті Івана Франка від режисерів Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна.

Де: кінотеатр Флоренція

Коли: 25 серпня о 17:00

Скільки: вхід вільний

26 серпня

Показ фільму Олександра Денисенка Тарас. Повернення.

Де: кінотеатр імені Т.Г. Шевченка

Коли: 25 серпня о 17:00

Скільки: вхід вільний

27 серпня

Показ фільму Михайла Іллєнка Толока.

Зустріч з творчою групою фільму.

Де: кінотеатр імені Т.Г. Шевченка

Коли: 25 серпня о 15:00

Скільки: вхід вільний

А якщо хочеться чогось голлівудського? Нещодавно в український прокат вийшла стрічка Девіда Літча Швидкісний поїзд з Бредом Піттом у головній ролі. Про що цей фільм та чи варто його дивитися, читай у рецензії на сайті Вікон.

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