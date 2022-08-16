Дивись своє! Київські кінотеатри влаштовують безкоштовний тиждень українського кіно

До 31-ї річниці Дня Незалежності України кінотеатри Києва вирішили приєднатися до культурного фронту.
В рамках творчого проекту Кіновідлуння жителі та гості столиці протягом тижня, з 20 по 27 серпня, можуть безкоштовно переглядати українське кіно в муніципальних кінотеатрах.
Паралельно з марафоном українського кіно можна буде завітати на зустрічі з творчими групами кінофільмів. Про це йдеться на сайті Київської міської ради.
Найкращий спосіб вшанувати історію та пригадати найважливіші події в житті нашої країни — подивитися українське кіно.
Найкращий спосіб вшанувати історію та пригадати найважливіші події в житті нашої країни — подивитися українське кіно.
Війна триває на культурному фронті, тому необхідно популяризувати український мистецький продукт, саме в цьому переконаний Київкінофільм.
Де: кінотеатр Лейпциг
Коли: 20 серпня о 15:00
Скільки: вхід вільний
Показ українського фантастичного сімейного фільму режисера Анатолія Матешка про пригоди хлопчика та собаки-супергероя Фокстер і Макс.
Де: кінотеатр Старт
Коли: 21 серпня о 17:00
Показ історичного фільму-фентезі Сторожова застава режисера Юрія Ковальова.
Де: кінотеатр Промінь
Коли: 22 серпня о 17:00
Показ повнометражного анімаційного фільму-казки Викрадена принцеса від режисера Олега Маломужа.
Де: кінотеатр Факел
Коли: 23 серпня о 17:00
Допрем’єрний показ української воєнної драми Мар’яна Баушана з назвою Снайпер. Білий ворон.
Де: кінотеатри Лейпциг, Флоренція, кінотеатр імені Т.Г. Шевченка, Факел, Старт і Промінь
Коли: 24 серпня
Показ історичного екшну Захар Беркут, екранізації однойменної історичної повісті Івана Франка від режисерів Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна.
Де: кінотеатр Флоренція
Коли: 25 серпня о 17:00
Показ фільму Олександра Денисенка Тарас. Повернення.
Де: кінотеатр імені Т.Г. Шевченка
Коли: 25 серпня о 15:00
А якщо хочеться чогось голлівудського? Нещодавно в український прокат вийшла стрічка Девіда Літча Швидкісний поїзд з Бредом Піттом у головній ролі. Про що цей фільм та чи варто його дивитися, читай у рецензії на сайті Вікон.
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