Смотри свое! Киевские кинотеатры устраивают бесплатную неделю украинского кино

К 31-й годовщине Дня Независимости Украины кинотеатры Киева решили присоединиться к культурному фронту.

В рамках творческого проекта Кіновідлуння жители и гости столицы в течение недели, с 20 по 27 августа, могут бесплатно смотреть украинское кино в муниципальных кинотеатрах.

Параллельно с марафоном украинского кино можно будет посетить встречи с творческими группами кинофильмов. Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

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Лучший способ почтить историю и вспомнить самые важные события в жизни нашей страны — посмотреть украинское кино.

Война продолжается на культурном фронте, поэтому необходимо популяризировать украинский художественный продукт, именно в этом уверен Киевкинофильм.

Расписание событий Кіновідлуння:

20 августа

Творческая встреча с украинским актером, режиссером, сценаристом и продюсером Виктором Андриенко.

Просмотр фильма Виктора Андриенко Іван Сила.

Где: кинотеатр Лейпциг

Когда: 20 августа в 15:00

Сколько: вход свободный

21 августа

Показ украинского фантастического семейного фильма режиссера Анатолия Матешко о приключениях мальчика и собаки-супергероя Фокстер і Макс.

Где: кинотеатр Старт

Когда: 21 августа в 17:00

Сколько: вход свободный

22 августа

Показ исторического фильма-фэнтези Сторожова застава режиссера Юрия Ковалева.

Где: кинотеатр Промінь

Когда: 22 августа в 17:00

Сколько: вход свободный

23 августа

Показ полнометражного анимационного фильма-сказки Викрадена принцеса от режиссера Олега Маломужа.

Где: кинотеатр Факел

Когда: 23 августа в 17:00

Сколько: вход свободный

24 августа

Допремьерный показ украинской военной драмы Марьяна Баушана под названием Снайпер. Білий ворон.

Где: кинотеатры Лейпциг, Флоренция, кинотеатр имени Т.Г. Шевченко, Факел, Старт и Промінь

Когда: 24 августа

Сколько: вход свободный

25 августа

Показ исторического экшна Захар Беркут, экранизации одноименной исторической повести Ивана Франко от режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна.

Где: кинотеатр Флоренция

Когда: 25 августа в 17:00

Сколько: вход свободный

26 августа

Показ фильма Александра Денисенко Тарас. Повернення.

Где: кинотеатр имениТ.Г. Шевченко

Когда: 25 августа в 17:00

Сколько: вход свободный

27 августа

Показ фильма Михаила Ильенко Толока

Встреча с творческой группой фильма.

Где: кинотеатр имени Т.Г. Шевченко

Когда: 25 августа в 15:00

Сколько: вход свободный

А если хочется чего-нибудь голливудского? Недавно в украинский прокат вышла лента Дэвида Литча Скоростной поезд с Брэдом Питтом в главной роли. О чем этот фильм и стоит ли его смотреть, читай в рецензии на сайте Вікна.

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