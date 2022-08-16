Смотри свое! Киевские кинотеатры устраивают бесплатную неделю украинского кино

К 31-й годовщине Дня Независимости Украины кинотеатры Киева решили присоединиться к культурному фронту.
В рамках творческого проекта Кіновідлуння жители и гости столицы в течение недели, с 20 по 27 августа, могут бесплатно смотреть украинское кино в муниципальных кинотеатрах.
Параллельно с марафоном украинского кино можно будет посетить встречи с творческими группами кинофильмов. Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.
Лучший способ почтить историю и вспомнить самые важные события в жизни нашей страны — посмотреть украинское кино.
Лучший способ почтить историю и вспомнить самые важные события в жизни нашей страны — посмотреть украинское кино.
Война продолжается на культурном фронте, поэтому необходимо популяризировать украинский художественный продукт, именно в этом уверен Киевкинофильм.
Где: кинотеатр Лейпциг
Когда: 20 августа в 15:00
Сколько: вход свободный
Показ украинского фантастического семейного фильма режиссера Анатолия Матешко о приключениях мальчика и собаки-супергероя Фокстер і Макс.
Где: кинотеатр Старт
Когда: 21 августа в 17:00
Показ исторического фильма-фэнтези Сторожова застава режиссера Юрия Ковалева.
Где: кинотеатр Промінь
Когда: 22 августа в 17:00
Показ полнометражного анимационного фильма-сказки Викрадена принцеса от режиссера Олега Маломужа.
Где: кинотеатр Факел
Когда: 23 августа в 17:00
Допремьерный показ украинской военной драмы Марьяна Баушана под названием Снайпер. Білий ворон.
Где: кинотеатры Лейпциг, Флоренция, кинотеатр имени Т.Г. Шевченко, Факел, Старт и Промінь
Когда: 24 августа
Показ исторического экшна Захар Беркут, экранизации одноименной исторической повести Ивана Франко от режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна.
Где: кинотеатр Флоренция
Когда: 25 августа в 17:00
Показ фильма Александра Денисенко Тарас. Повернення.
Где: кинотеатр имениТ.Г. Шевченко
Где: кинотеатр имени Т.Г. Шевченко
Когда: 25 августа в 15:00
А если хочется чего-нибудь голливудского? Недавно в украинский прокат вышла лента Дэвида Литча Скоростной поезд с Брэдом Питтом в главной роли. О чем этот фильм и стоит ли его смотреть, читай в рецензии на сайте Вікна.
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