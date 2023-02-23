Зупинити Голіафа: документальний фільм про війну та провал російського бліцкригу

Справжньою війну побачити можна лише тоді, коли проживеш її. Кілометри плівки, що раніше показували нам реалії військового життя виявилися оманкою, що й десятини правди не розповість.

Українська війна уже фільмується, кілька стрічок вийшли раніше. Чому провалився російський бліцкриг? Про це розповість український документальний фільм Зупинити Голіафа. Побачити його буде можна на каналі ICTV. Допрем’єрний показ уже відбувся у Німеччині.

Режисер української документальної стрічки Артем Литвиненко каже, що намагався внести у фільм не травму українського народу, а військову аналітику.

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— Ми досліджували, чому саме провалився російський бліцкриг. Що ми такого зробили, що змогли перекреслити плани ворога, — ділиться митець

Українські та іноземні військові аналітики протягом всього фільму проходять стежками російської армії під час їхнього наступу та аналізують їхні помилки. Серед експертів також є військові ЗСУ та ТрО, які тоді брали участь в обороні країни.

Кіно начитане кількома мовами, бо розраховане й на іноземного глядача. Одну з версій фільму озвучував американський актор та великий друг України Лієв Шрайбер.

Переглянути стрічку можна буде 24 лютого о 17:50 на телеканалі ICTV2.

Вітчизняні режисери змогли відзняти якісні стрічки про війну буквально через місяць після її початку. Раніше ми розповідали тобі про фільми циклу А потім прийшли братья — де можна переглянути та про що серії циклу, читай у нашому матеріалі.

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Головне фото: ICTV